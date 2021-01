Todos los estrenos de enero en Amazon Prime Video

Así como Netflix llegó cargado de contenidos para ver en enero, Amazon Prime Video hizo lo propio y anunció un batallón de nuevas producciones para arrancar el 2021 como corresponde.

En la búsqueda de destacarse y ser la más vista, al igual que todas las plataformas en un contexto que aumentó el tiempo frente a la pantalla, Amazon sigue apostando a sus contenidos y calidad original. Entre productos nuevos, secuelas y más, estos son los estrenos de enero 2021:

Series

11 de enero

Lo que se avecina – temporada 12: la serie española de comedia sobre los conflictos entre vecinos de un edificio fue todo un éxito que luego se trasladó a Amazon. Tras un acuerdo, la nueva temporada se estrena en la plataforma antes que en su canal original, Telecinco.

American Gods – temporada 3: la serie fantástica basada en la novela de Neil Gaiman verá la luz con 10 nuevos episodios y un marco para seguir con la batalla entre "los dioses nuevos y los antiguos", según explicó Amazon. El nuevo escenario, además, será el pueblo de Lakeside, Wisconsin, donde una vez más se mezclan mitología y realidad y donde se volverán a ver Shadow (Ricky Whittle) y Mr. Wednesday (Ian McShae). Una de las más fuertes de la plataforma.

15 de enero

Tokyo Ghoul – temporadas 1 a 3

Shingeki No Kioyin – temporadas 1 a 3

Haikyuu

De brutas nada – temporada 2: las series mexicanas pisan cada vez más fuerte y “De brutas nada” no es la excepción. Al público le gustó y quedó expectante ante la segunda entrega, que llega con 11 nuevos capítulos. La historia trata sobre una mujer que debe buscar un compañero o compañera para convivir después de enterarse que su esposo la engaña.

Reena and Gaudy

Yu Yu Hakusho

21 de enero

South Park – temporada 3: para muchos, la legendaria serie animada no pasa de moda, y Amazon lo sabe. La tercera temporada se suma al catálogo para volver a ver a los icónicos Eric, Kenny, Kyle, Stan y compañía.

22 de enero

3 caminos: se trata de la nueva serie española y original de Amazon, una fuerte apuesta dentro de esta clase de contenidos, y se basa en la vida de 3 amigos que se conocen en el camino de Santiago. Un drama que recorrerá a cada uno al mejor estilo “coming-of-age”, el género que justamente se centra en el crecimiento psicológico y personal de los personajes.

Star Trek: Lower Decks: nueva serie animada y para adultos, de la mano de Mike McMahan (Rick and Morty). Es parte de la franquicia de Star Trek y se centra en la tripulación de apoyo de una de las naves menos importantes, la USS Cerritos, durante el año 2380.

29 de enero

En el corredor de la muerte: basada en hechos reales. En Miami, en el año 1994, se encuentran los cuerpos de un hombre y dos modelos y tres semanas más tarde la Policía cree haber encontrado a su sospechoso: Pablo Ibar. Aunque jura que es inocente, es enviado al corredor de la muerte sin pruebas. Pablo y su familia lucharán por su inocencia durante años. Con Miguel Ángel Silvestre.

-video con todos los estrenos-

Películas

1 de enero

Fiebre de sábado por la noche: uno de los clásicos de clásicos con John Travolta, que ya está disponible en la plataforma.

Norbit

Juego de patriotas

La hija del general

La mujer de mis pesadillas

Young Adult: de acuerdo con su sinopsis oficial, la escritora Mavis Gary (Charlize Theron) tiene una crisis existencial que decide resolver volviendo a su pueblo natal.

After: en mil pedazos: se trata de la secuela de "After: aquí empieza todo", de la trilogía de libros escritos por Anna Renee Todd. En esta oportunidad, Tessa (Josephine Langford) busca alejarse de Hardin (Hero Finnes Tiffin) aunque no le sea fácil. A la par, conocerá a Trevor (Dylan Sprouse), quien parece ser exactamente lo que ella necesita.

7 de enero

The Assistant: de acuerdo con la descripción de Amazon, la película sigue la vida de Jane (Julia Garner), una recién graduada universitaria y aspirante a productora de cine que consigue el trabajo de sus sueños como asistente junior de un poderoso magnate del entretenimiento. Sin embargo, a medida que avanza, es cada vez más consciente de los abusos que hay de tras, los que se propone descubrir.

Está a cargo de la directora de "Casting JonBenet" y apareció originalmente en un momento clave, justo después de la condena por abuso sexual a Harvey Weinstein.

8 de enero

El método

Lucía y el sexo

Isi y Disi

Planet 51

Escuela para seductores: otra producción mexicana, en la que tres hombres se inscriben en un programa para aprender a seducir mujeres. Sin embargo, gracias a eso también aprenden a aceptarse y a respetar a las mujeres.

Herself: se trata de una historia de superación. Una madre abandona a su abusivo exmarido y lucha contra un corrupto sistema inmobiliario para poder construir su propia casa, un hogar donde vivir con sus dos hijas. Según Filmaffinity, "en el proceso, además, no sólo reconstruye su vida, sino que también se descubre a sí misma".

9 de enero

Pequeño gran problema

15 de enero

Escuela de rock

Brahms: the boy 2: terror de la mano de Amazon. Aunque es una apuesta fuerte, la historia ya es conocida. Una familia se muda a una casa con un historial aterrador y el hijo más chico hace un amigo nuevo: un muñeco al que llama Brahms.

One night in Miami: una ficción que combina a varios íconos. Una noche se reúnen Muhammad Alí, Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown para discutir sus papeles en el movimiento de derechos civiles en los años 60 y cambiar el curso de la historia en el sur de Estados Unidos. Con varios premios en su haber, la película del 2020 también se dio en un momento clave de manifestaciones en contra del racismo.

18 de enero

Los Japón

20 de enero

Forte

Explota Explota

25 de enero

Yesterday: la película que nos hizo revivir los éxitos de los Beatles llega a la plataforma. En el filme, un joven compositor sufre un accidente. Cuando despierta, extrañamente es la única persona en la Tierra que recuerda a la famosa banda británica.

Los muertos no mueren

26 de enero

La posesión de Mary: Gary Oldman interpreta a David, el capitán que compra un barco con su familia con el fin de abrir un negocio de transporte. Desafortunadamente, la embarcación esconde un secreto que sólo conocen una vez que están mar adentro.

27 de enero

Evangelion 1.11: You are (not) alone

Evangelion 2.22: You can (not) advance

Evangelion 3.33: You can (not) redo

28 de enero

The roads not taken: Javier Bardem y Elle Fanning. Un drama dentro del caótico Nueva York y un padre inestable.

29 de enero

Dragged across concret

Greenland: una muestra de que aún se consumen películas sobre catástrofes. En esta oportunidad, antes de que un asteroide golpee a la Tierra, los gobiernos del mundo hacen un sorteo para saber quiénes podrán ir a refugios secretos. Claro que la decisión desata un caos mundial, en el que muchos tendrán que viajar y buscar sobrevivir.