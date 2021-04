Sin previo aviso, Justin Bieber lanzó su segundo disco en dos semanas

Dos semanas después del lanzamiento de Justice, Justin Bieber presentó, sin previo aviso, un nuevo disco titulado Freedom, con seis temas inéditos.

El álbum fue anunciado por el propio cantante a través de sus redes sociales con una captura de pantalla de su celular en la que se puede leer 'Freedom'.

El flamante repertorio del disco, integrado por Freedom, All She Wrote, We're In This Together, Where You Go I Follow, Where Do I Fit In y Afraid To Say, exhibe un sonido sosegado, negro y urbano.

El nuevo EP de Justin Bieber cuenta con un total de cinco participaciones. El artista canadiense canta junto a BEAM, Brandon Love y Chandler Moor, Judah Smith y Tori Kelly en Freedom.

Vale recordar que, hasta el lanzamiento el año pasado de Changes, Bieber llevaba cinco años sin sacar un disco de estudio.