'Rockambole': el show con música de Los Redondos, en el Imperial

La espectacular obra Rockambole, que fusiona la danza y la actuación con la música de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se presenta este miércoles, a partir de las 21, en el Teatro Imperial (Pescara y Perón de Maipú).

Los vestuarios y maquillajes de los protagonistas terminan de completar una puesta en escena muy especial para narrar una historia sobre el bien y el mal.

Romina Vera, creadora del elenco Brulular -que interpreta Rockambole- contó: "Elegí que esta obra tuviera música de Los Redondos, porque desde que tengo uso de razón soy fanática de sus letras y melodías. Bailo desde los cinco años y creo, sin exagerar, que soñé desde ese entonces con esta obra".

"También tengo una profunda admiración por el trabajo que hace Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole; artista plástico, diseñador gráfico, profesor de Bellas Artes argentino y fundador, allá por los 60, de La Cofradía de la Flor Solar, un emprendimiento musical desarrollado en La Plata. Tuve la oportunidad de conocerlo y contarle de mi proyecto; y me sugirió agregar a mi show la 'k', por la vinculación con el rock”, prfundizó Romina Vera, quien dice que “la música del Indio me transporta, y es el mismo viaje imaginario que me gustaría que el público sintiera en este despliegue artístico que brindaremos".

Protagonizado por Catalina Romano y Matías Veliz, el espectáculo también cuenta con las actuaciones de Victoria Dotta, Sofía Furlani, Agustina Quiroga y Paula Peleretti en los roles de corderos y lobos.

Rockambole se creó hace unos siete años y fue pensado como una muestra de fin de año, pero fue tal la repercusión que tuvo, que su directora la trabajó como la obra conceptual de danza coreográfica que es hoy. A partir de una historia de amor, y siempre con la música como relatora, los artistas irán ingresando en mundos de oscuridad y luz. Habrá confusión, desolación, esperanza y hasta una “misa” de celebración. Además, una moraleja sobre la idealización del amor. Pero esencialmente, se verá una propuesta original y desbordantemente bella.

Las entradas para el espectáculo tienen un valor de $500 y se pueden adquirir en Entrada Web o en boletería del Imperial el día de la función (solo pago en efectivo).