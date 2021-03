Planean un segundo spin off de 'Game Of Thrones'

Incluso antes del estreno de la temporada final de Game Of Thrones, los productores de HBO pensaban en realizar varias series enmarcadas en el mismo universo creado por el escritor inglés George R. R. Martin.

Y con House of the Dragon -una precuela que contará mostrará parte de la historia de la dinastía Targaryen- ya en marcha y con fecha de estreno para 2022, ya se habla de otro spin off de GOT que podría ver la luz.

Vince Gerardis, productor de la serie, ya estaría tramando una nueva ficción llamada A Song Of Ice And Fire (Canción de hielo y fuego). Esta información fue publicada en la página oficial de la productora, Startling Inc, aunque no brindaron mayor información.

El nombre de esta serie viene de las sagas creadas por George Martin, de las cuales, el primer tomo, publicado en 1996, es Game Of Thrones. La saga contiene otros cuatro tomos pero la historia todavía está inconclusa, por lo tanto, aún no se sabe si esta nueva ficción será una precuela o una secuela de la serie que HBO emitió entre 2011 y 2019.