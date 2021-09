La Renga criticó a Milei por cantar uno de sus temas en su campaña

A través de su cuenta de Twitter, el grupo La Renga criticó, sin nombrar directamente, al economista Javier Milei, precandidato a diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente La Libertad Avanza, por cerrar su campaña cantando las estrofas de Panic Show.

"Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga", expresó en el comienzo del comunicado la banda liderada por el Chizzo, pero recalcó: “Está mal, legal y moralmente, tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio”.



En el breve pero contundente texto subido a sus redes sociales, una de las bandas más importantes del rock nacional manifestó: “Un seguidor de nuestra banda jamás haría eso”.

"Entre nosotros existen lazos y sentimientos, no queremos tener un disfrazado de amigo hablando de la libertad", concluyó la publicación de La Renga en Twitter.

Mientras Milei sueña con convertirse en diputado, La Renga sigue trabajando en su nuevo disco después de siete años, que se titulará Distorsionando la luz y se lanzará en este 2021.

La respuesta de Milei

Rápidamente, Javier Milei le respondió a La Renga en una entrevista con CNN Radio, recalcando: "Ellos cantaban en los actos de Cristina y cobraron por ello. Parece que les molesta más el uso por parte de un liberal que la cuestión política y lo disfrazan con un eufemismo". Además, el economista consideró que son "una ridiculez" los argumentos que manifestó la banda.

"Me parece bárbaro que los de La Renga no quieran ser mis amigos, pero no pueden censurar el uso de un determinado tema si respeta el copyright y se hacen los pagos correspondientes", profundizó.