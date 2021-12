La cuarta temporada de 'Cobra Kai' estrena antes de fin de año

Cuando parecía que ya no quedaban grandes estrenos en el streaming este año, Netflix lanza un importante anuncio: la cuarta temporada de Cobra Kai estará disponible en la plataforma antes de que se acabe el 2021.

Los nuevos episodios de la serie de Karate Kid llegarán al servicio on demand el viernes 31 de diciembre. Sí, el último día del año.

Los 10 capítulos que integran esta cuarta entrega serán subidos a Netflix todos juntos, por lo tanto, los usuarios podrán arrancar el 2022 con una maratón de Cobra Kai.

Según había adelantado Jo Hurwitz (co-creador de la serie), la cuarta temporada estará basada en la película Karate Kid III, de 1989. "No podemos esperar a que todo el mundo conozca a nuestros nuevos personajes y no podemos esperar a que vean este Torneo de All Valley que creemos que es el All Valley más espectacular que ha habido hasta la fecha", adelantó Hurwitz.

Vale recordar que Netflix ya confirmó una quinta temporada de la ficción de karate, que todavía no tiene fecha de estreno ni trama anunciada.