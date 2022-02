Histórico: Por primera vez, tres mujeres conducirán los Oscar

La edición 94 de los Premios Oscar será histórica por varios motivos, y uno de esos motivos será que, por primera vez, la ceremonia será conducida por tres mujeres.

Regina Hall (Shaft), Amy Schumer (The Humans) y Wanda Sykes (The Other Two) serán las encargadas de presentar el evento que se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California.

La ceremonia estará dividida en tres segmentos de una hora de duración y cada una de las actrices conducirá uno de ellos.

Además, esta será la primera edición de los Premios Oscar con tres conductores desde 1987, cuando la ceremonia estuvo a cargo de Chevy Chase, Goldie Hawn y Paul Hogan.

Por otra parte, y con el objetivo de recuperar el interés de los espectadores -la edición 2021 fue la menos vista de la historia- se anunció que este año, durante la emisión, se reconocerá a la película más votada en Twitter con el hashtag #OscarsFanFavorite y el público también podrá elegir a través de la red social sus escenas favoritas del año con la etiqueta #OscarsCheerMoment.