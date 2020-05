La cuarentena por la pandemia del coronavirus le dio a muchas personas una inmensa cantidad de tiempo para aprovechar. Muchos encontraron talentos en el hogar, pudieron terminar algún que otro arreglo que había quedado sin terminar y otros decidieron introducirse en el mundo de las redes para divertirse.

Sin dudas que en este último caso y con el furor que generó la aplicación TikTok en todo el mundo, muchos usuarios se pasan horas y horas observando diferentes videos pero en este caso una mendocina vivió en carne propia lo que fue romperla en las redes y pasar a ser un calco de un personaje muy querido en la ficción argentina. Se trata de Ethel Herrea o mejor dicho la "Maria Elena Fuseneco" mendocina.

La "María Elena Fuseneco" mendocina que la rompe en TikTok

La vida de Ethel Herrera se desarrollaba con total normalidad quien, junto a su hija, pasaban las horas divirtiéndose en las redes y así hacer mas ameno el aislamiento social y preventivo. Pero lo que la maipucina jamás imagino fue que, por darle el gusto a su pequeña, se descargaría TikTok en su celular y todo cambiaría de la noche a la mañana.

"Esto surgió descargando la App en mi teléfono por una necesidad de mi hija para quererle enviar sus videos a su papá y como desde su tablet no podía lo descargué y se los enviaba. Para hacer los videos encontré algunos sonidos de María Elena y ahí hice algunos. La idea era replicarlo en mi círculo íntimo y a la gente que me conoce." comenzó contando Ethel sobre el inicio de toda la repercusión.

"Ahí fue cuando vino la catarata de comentarios de mi circulo intimo y con el parecido. Cuando quise acordar en TikTok fue un Tsunami de seguidores, subí un video y a los 40 minutos ya tenia 10.500 reproducciones" relató sorprendida la mendocina.

Sobre su parecido con María Elena

A la hora de dar su opinión sobre el enorme parecido con el persona de Erica Rivas, la joven de 36 años manifestó que "a mi no me sorprende el parecido, lo traigo hace mucho tiempo familiares amigos siempre me decían Maria Elena, incluso me hacían enojar porque me lo decían todo el tiempo. Para mi no es difícil de imitar porque el personaje me habita desde hace años, lo soy sin peluca, el tema es que en este momento agarre la peluca y fue un boom."

¿Se anima al reemplazo?

Una vez que estos videos comenzaron a circular en las redes todo el mundo comenzó a hacerse la misma pregunta.... ¿Hay reemplazo para Erica Rivas?. En ese sentido, a la estudiante de relaciones institucionales no le tembló el pulso ni mucho menos la voz para admitir que "lo he pensado y obviamente aceptaría. Seria un desafío único y trataría de estar a la altura. A Maria Elena no le tengo miedo y es un personaje con el que me siento muy identificada. Soy bastante Maria Elena".

La reacción de Érica

Fue tal la magnitud de la repercusión de los videos en TikTok que los mismos llegaron a la propia actriz que dio vida a María Elena Fuseneco, Erica Rivas y la reacción alegró mucho a Ethel. "Publicó un emoji con signos de exclamación en uno de mis videos, lo que me pareció suficiente viniendo de ella" admitió.

"Erica Rivas es profesional y se dedica a esto, tuvo todo una preparación en su papel. En mi caso rescato que lo hago por diversión y así seguirá siendo. No soy actriz ni tengo preparación ni soporte técnico. Lo mio ha sido interpretación pura y si se quiere llamar imitación" detalló sobre su opinión respecto a la actriz.

Finalmente, la nacida en el departamento maipucino negó haber tenido contacto con la producción, debido a que escuchó que algunos medios lo decían fundamentando que ella misma no quería admitirlo. Sobre esto recalcó: "No he tenido contacto con absolutamente nadie. Lo ideal no es ilusionarme porque no se sabe que va a pasar. Si bien esto no lo hice a propósito, si no hay nada concreto seguiré mi vida normal como siempre".

Lo cierto es que el potencial de Ethel Herrera interpretando a un papel tan particular y querido como María Elena Fuseneco es indiscutible, resta esperar para saber si los productores de la famosa tira deciden aprovechar esta ruptura con la actriz e inclinarse por la mendocina que, en las redes sociales, está dando mucho que hablar y sacando sonrisas por doquier.