Desde el estreno de su primera temporada en 2013, "Vikingos" fue creciendo en audiencia a la par de los propios personajes. Lamentablemente para los fanáticos, la serie está terminando con la segunda parte de la temporada 6, pero aún está la ilusión y expectativa del gran final y las respuestas a varios interrogantes, por lo que hay varias cosas para saber antes de pegarse a la pantalla.

¿Cuándo y dónde se estrena?

Tal como publicaron varios miembros del reparto a través de sus redes, la serie sale en exclusiva por Amazon Prime, el 31 de diciembre en Argentina. En países como Estados Unidos e Inglaterra se estrena un día antes. Esto es porque la plataforma de streaming adquirió los derechos totales para la primera reproducción de la parte 2. Después será transmitida por History Channel, el canal que la sacó a la luz.

El emocionante trailer

¿Dónde ver la serie completa?

Los 10 primeros capítulos de la temporada 6 parte 1 salieron entre diciembre del 2019 y febrero del 2020. Tanto ese “principio del fin” como las 5 temporadas anteriores se pueden ver en Netflix, donde está disponible para descargar y ver offline.

¿Hay temporada 7?

Malas noticias: no habrá una séptima temporada de "Vikingos". De acuerdo con Vader, no hay una especificación sobre las razones, pero se habla de un descenso en la calidad de la primera parte de la temporada 6, lo cual no significa que su conclusión resulte de la misma manera, ya que se prevé un “final épico”. Además todo hace suponer que, como las buenas series, no puede vivir para siempre. Todo tiene un final, todo termina.

Pero, aunque no veamos más de lo que empezó con Ragnar Lothbrok, hay una solución para los amantes del reino Vikingo: el spin-off, "Vikingos: Valhalla".

Valhalla

Será una secuela en Netflix. La N roja se dispuso rápidamente a buscar una producción para no dejar de ver a los guerreros. La obtuvo y se esperan, por ahora, 24 episodios. Además Michael Hirst, el creador de "Vikingos", está involucrado en el proceso y seguirá como productor ejecutivo acompañado de Morgan Sullivan y Jeb Stuart. Ahora, ¿qué esperar de Valhalla?

¿Dónde verla?

Como dijimos, se estrenará en Netflix. ¿Cuándo? En algún momento del 2021. Si bien ya está en plenas grabaciones en Irlanda, tuvo algunos retrasos debido a la pandemia, por lo que todavía no hay una fecha exacta en el año que viene.

¿De qué se trata?

A diferencia de otros spin-off, "Vikingos: Valhalla" se separa de la original, con historias y personajes totalmente nuevos que interpretarán a los vikingos más famosos.

Ocurre 100 años después de los hechos y se basará en la vida de Leif Erikson, considerado el primer explorador europeo que llegó a América del Norte; su hermana Freydis (aclaración, no tiene nada que ver con la esposa de Ivar en Vikingos); y Harald Hardrada, el rey de Noruega conocido como “el despiadado”.

Si bien se conoce a Leif y Freydis como los hijos de Erik el Rojo, con el gran salto temporal resulta imposible que sean los mismos, pero se estima que serán sus descendientes. Lo mismo sucederá con uno de los descendientes de Rollo, interpretado por Clive Standen, William the Conqueror (Guillermo el Conquistador).

¿Habrá actores de Vikingos en Valhalla?

Katheryn Winnik (Lagertha) y Alexander Ludwig (Bjorn Ironside) deslizaron la posibilidad de ser parte de la serie. La actriz aclaró que sólo lo haría detrás de cámara, como parte de la producción, mientras que el actor que interpreta a su poderoso hijo asegura que Bjorn puede seguir presente en el universo vikingo. En ese sentido destacó que hay conversaciones al respecto y le emociona la idea. Llegado el caso, podría figurar como una visión o un sueño debido al salto temporal.

¿Qué es Valhalla?

Según el sitio mitología.info, Valhalla es el gran salón en la ciudad de Asgard y custodiado por el dios Odín. En la creencia mitológica, los guerreros vikingos iban a este lugar luego de su muerte, aunque seleccionados de acuerdo a su talento y trayectoria de combate. La serie parece marcar con este nombre el fin de una era.

El fenómeno

¿Por qué vale la pena ver Vikingos? Netflix lo define como un título “violento y emocionante”, además de un drama realista que cuenta con una rica historia detrás. Te contamos 5 motivos para verla:

Tiene escenarios y paisajes dignos de admirar y una fotografía única, un plus que tienen varias series de época. Además, tiene buenos efectos especiales que no le quitan veracidad.

Tiene acción a más no poder, uno de los géneros más populares a la hora de buscar entretenimiento.

No es lenta ni tiene capítulos eternos y su historia es fácil de seguir.

Combina ficción con realidad. Una buena forma de conocer un poco sobre períodos anteriores y atrapante mitología.

Cuenta con buenos actores que adquirieron una gran popularidad. Travis Fimmel (Ragnar Lothbrok), Katheryn Winnick (Lagertha), Clive Standen (Rollo), Alexander Ludwig (Bjorn), Gustaf Skarsgård (Floki) y muchos más. La serie ganó diversos premios de la Academia Canadiense de Cine y Televisión como “mejor drama internacional”, “actor protagónico”, entre otros.

¿Preparados para el final?