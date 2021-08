Desde Alemania, el mendocino Juan Efraín presenta su nuevo disco

Para muchos artistas, cada disco es un 'viaje', pero para Juan Efraín, hacer un disco es solo una parte del viaje. Es que el músico oriundo de San Rafael acaba de lanzar su tercer álbum de estudio y, como sucedió con sus anteriores trabajos, el lanzamiento lo "agarra" muy lejos de casa.

"Ahora estoy en un pueblo cerca de Francia, en Alemania", comentó en una charla con El Ciudadano el autor de El impulso de escaparse, un EP de siete temas de rock-pop fusión.

"Yo creo que hay dos formas de hacer las cosas: una es la ideal y la otra es la posible, en referencia a esto, me encantaría, idealmente, poder viajar haciendo grandes espectáculos y con banda. Pero la posible fue decir: 'El mundo está ahí, listo para ser descubierto por quien se atreva. A partir de eso, me decidí a ir por la posible y no esperar a que la condición sea la ideal'", reflexionó el artista de 33 años.

Aunque ha recorrido gran parte de Latinoamérica y Europa con su música, Juan Efraín explicó: "Los tres discos los grabé en Mendoza. Pero cuando lancé el primer disco estuve en Chile, el segundo en España y este tercero en Alemania". "El primero lo grabé al regreso de mi primer viaje largo, que hice por Sudamérica... Cuando volví sentí que era el momento de grabar unas canciones", añadió.

"Estuve un año y un poco más en Mendoza, grabé el segundo disco y salí a viajar de vuelta, estuve haciendo otro viaje, como de dos años por Europa, andando en bicicleta, con la guitarra y tocando en cada pueblo en que me cruzaba. Fue hermoso, pero hubo muchos momentos duros. La pandemia me liquidó casi por completo. Después me decidí a viajar un poco más y llegué a Polonia, pero la segunda ola hizo que se parara un poco todo ahí y vine para Alemania, donde conocí a gente que tiene un bar muy hermoso y estuve trabajando ahí", contó el músico y viajero que este año regresó por fin a Argentina "con intención de grabar y de tocar", pero "en mayo me pagaron los pasajes para volver a Europa y ¿Cómo decir que no?".

"Voy a aprovechar para juntar algún dinero, vuelvo en septiembre a Argentina, a hacer una gira, que es lo que más ganas tengo de hacer allá, de presentar el disco. Estoy seguro de que lo voy a presentar en San Rafael y en Mendoza, las fechas las estamos viendo porque hay una incertidumbre inmensa, pero antes de fin de año va a estar presentado el álbum", reveló Juan Efraín.

Sobre sus viajes y su música

Con la guitarra al hombro, Juan Efraín recorrió lugares en muchos más países de los que seguramente hubiera imaginado. "Siempre canto en español y, por ahí, hago algunas introducciones o intervenciones en inglés", comentó sobre sus shows. Además detalló: "Cuando estoy muy lejos me gusta cantar algún tango, bolero o folclore y decirles que es la música del lugar del que yo vengo".

"Siempre intento cantar mis canciones pero he presentado algo de música popular. Me encantaría que el próximo proyecto sea grabar un disco con las canciones de otras personas que he tocado en otros lugares", dijo.

Con respecto a la inspiración de su música, el artista reconoció: "Me he influenciado en las experiencias que he atravesado y en la gente con la que he charlado. En cada persona que te encontrás, vas a encontrar una enseñanza, algo que te va a sacar de tu lugar y te va a llevar a hacer algo nuevo. El impulso de escaparse tiene un poco que ver con esto. Muchísimas de mis canciones hablan de esto, de irse, de escapar, de encontrar".

Por último, Juan Efraín analizó: "Es loco esto de viajar. Tengo ganas de seguir conociendo lugares, pero quizás de otra manera, quizás no tan salvaje, porque me he encontrado en países muy lejanos a mi casa y sin plata, en el medio de una montaña, con 50 centavos pensando que hago acá. Y por ahí dos semanas después estás en un hotel increíble y digo: '¡Que pasó acá!'".