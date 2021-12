Coldplay sumó dos nuevas fechas en Argentina

En el marco de su gira Music of the Spheres World Tour, Coldplay regresará a Argentina por tercera vez en octubre del 2022. La banda anunció una presentación en el Estadio Monumental, de Buenos Aires, para el 25 de octubre y las entradas para el show se agotaron en pocas horas.

Por eso, ahora, el grupo británico sumó dos nuevos recitales en la capital de nuestro país, para los días 26 y 28 de octubre.

El eje del regreso de Coldplay a los escenarios -tras haber anunciado en 2019 la decisión de no girar para no agravar el calentamiento global- estará signado por una gran cantidad de iniciativas de sustentabilidad y compromiso ambiental, incluyendo la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol por cada entrada vendida.

El Music Of The Spheres World Tour apuntará a alimentar completamente el show con energía renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores que se almacenarán en la primera batería recargable móvil para espectáculos.



También ofrecerá agua potable gratuita, promoviendo la eliminación de las botellas de plástico en todos los lugares reciclables y dispondrá el 10% de todas las ganancias en un fondo para causas medioambientales y de conciencia social, incluidos ClientEarth, One Tree Planted y The Ocean Cleanup.