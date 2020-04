Challenge viral: recrean obras de arte desde sus casas

La cuarentena obligatoria mundial ha impulsado a las personas a crear un sinfín de desafíos que se han viralizado en todo el mundo a través de las distintas redes sociales.

Y uno de los más interesantes fue el creado por la cuenta holandesa @tussenkunstenquarantaine, que propone recrear obras de arte famosas desde casa utilizando elementos domésticos.

Un autoretrato de Frida Kahlo

Con el correr de los días, algunos de los museos más importantes del planeta y miles de personas de decenas de países se sumaron al challenge en las redes sociales que ahora llegó a Mendoza de la mano de dos artistas: Mariano Cruz (diseñador gráfico y bailarín) y su amiga Marian Sanchez (profesora de Historia del Arte y fotógrafa), quienes comenzaron desafiando a sus amigos de Facebook a recrear reconocidas pinturas, esculturas o fotografías y luego compartirlas con el hashtag #MuseoEnCasa.

"Desafiamos en primera instancia a nuestros amigos de Facebook para que recrearan con humor, ironía y en algunos casos profesionalismo las pinturas, fotografías y esculturas más famosas con objetos de la cotidianidad dentro de sus casas. Nos pareció que podría resultar muy divertido en este momento tan especial", le comentó a El Ciudadano Mariano Cruz.

"Varios amigos aceptaron este desafío y generaron las obras de arte que más llamaron su atención. Ningún objeto del hogar se salvó del proceso: mascotas, utensilios de cocina, objetos decorativos y plantas fueron utilizados para convertirlas en obra de arte, bajo el concepto de 'ready made' y la tradición de la pintura viviente", añadió.

Por otra parte, el artista impulsor del #MuseoEnCasa comentó: "Entendemos que no todos tienen la posibilidad de quedarse en sus casas por la situación laboral y económica, y que no todos cuentan con dispositivos móviles y conexión a internet, sin embargo este challenge tiene como propósito incentivar el interés por las artes visuales, desarrollar la creatividad y el ingenio de grandes y chicos".

Mendocinos y mendocinas ya comenzaron a recrear obras desde sus casa como Dos bailarinas de Edgar Degas, La bebedora de absenta de Pablo Picasso y uno de los autorretratos de Frida Kahlo, entre muchos otros. "La idea es viralizar el reto y extenderlo a otros niños y niñas, jóvenes y adultos de toda la provincia y hasta nuetras celebrities locales; de hecho a sido tan grande la repercusión que varios profesores de materias humanísticas han aplicado esta actividad con sus alumnos", analizó.

'La bebedora de absenta', de Picasso

"No hay límites a la hora de usar filtros para tomar las fotos, con la idea de aprovechar al máximo las app en tendencia, como Instagram y Tik Tok. Lo único que no está permitido es el fotomontaje. Hemos creado una cuenta en Instagram @MuseoEnCasa donde compartiremos las imágenes nombrando el título de la obra y su autor original junto al nombre de los nuevos artistas cuarentenialls. Quien quiera participar puede enviarla por mensaje privado o usando el hashtag #MuseoEnCasa. La cuarentena es un gran misterio así que seguramente este challenge se extienda por más tiempo", dijo Mariano Cruz, quien por último reflexionó: "En lo personal opino que el arte debe ser para todos y todas, no pertenece sólo a una elite. Todos debemos ser parte de la cultura. Hoy leí una frase de Oscar Wilde: La vida imita al arte mucho más que el arte a la vida".