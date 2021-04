Tapabocas dentro y fuera de casa: las sugerencias de los especialistas

Argentina se mantiene en alerta ante el avance de la segunda ola de COVID-19. Mientras las autoridades delinean nuevas medidas restrictivas, especialistas en salud recomiendan no dejar de lado las normas de higiene.

Ana María Llois, doctora en Ciencias Físicas e investigadora Principal del Conicet, fue consultada en El Interactivo y recordó: "Es muy importante el uso de barbijo, que se use debajo de los ojos y llegue hasta debajo del mentón. Nada garantiza que no nos contagiemos, pero debemos evitar ocasiones de contagio".

Si todos usáramos barbijo o en ambientes se mantuviera el flujo continuo de aire, la situación sería otra", señaló la especialista.

¿Cuál es el tapabocas indicado?

Junto a los inicios de la pandemia y ante la crisis laboral, muchos emprendedores hicieron uso de su habilidad y se lanzaron a la comercialización de tapabocas.

En la obligatoriedad de su uso, esta barrera de protección se volvió una prenda más en el outfit diario, por lo que abundaron las variedades coloridas, con dibujos, brillos y colgantes.

Ahora bien, ¿son estos eficientes para evitar la transmisión del COVID-19? Para Llois, "es mejor usar algo que nada" pero "debe estar bien colocado, tapando boca, nariz y debajo del mentón".

Barbijo Atom Protect del Conicet

Después de varios meses de trabajo, científicas y científicos del Conicet lanzaron un nuevo barbijo Atom Protect N95 Plus, con capacidad filtrante para polvos y gotículas de más del 97%.

"Estos tapabocas desarrollados por el Conicet tienen un plus grande, que es que tienen activos antibacteriales en la capa interna. Tiene eficiencia de filtrado de partículas acuosas, que portan el virus, del 70%", resaltó.

Esta segunda versión tiene un tercer filtro físico de tela no tejida con una capacidad filtrante, certificada por Nelson Labs (un proveedor líder en pruebas de laboratorio ubicado en Estados Unidos).

Según explicó la investigadora, "esa tela no tejida, que no se ve pero está, filtra un 99% de las partículas acuosas y el 97% de aerosoles sólidos. Tiene una protección muy grande para estar en un lugar cerrado, oficinas públicas o medio de transporte".

A diferencia de la primera versión, este barbijo no se puede lavar, pero se puede usar durante 50 horas. "Son autosanitizantes, no se van a contaminar si los tocás", aclaró y puso en contraposición el resto de los tapabocas, que no cuentan con este aspecto, por eso "lo mejor es no tocárselos".

“Si voy a mi oficina no me saco el tapabocas, con otras personas no me tengo que sacar el tapabocas. Si voy a estar solo y está aireada la habitación y no hubo gente antes, me lo puedo sacar. Se puede colocar en una bolsita de papel o lo puedo colgar en un lugar aireado en mi casa para que pueda respirar".

Hay que usar barbijo con la familia también. Lo ideal es reunirse en el jardín o habitación muy aireada y usar barbijo. Solo nos debemos sacar el barbijo para comer".

Por último, advirtió que es indispensable la responsabilidad individual y colectiva. "Es fácil cuidarse, no es difícil, simplemente incorporar que es una pandemia. Tratemos de llegar al final con el menor daño posible”, concluyó.