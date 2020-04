Debido al enorme tiempo disponible por la cuarentena, varios artistas comparten sus actividades diarias con sus seguidores o cómo llevan el aislamiento y lo que hacen para no aburrirse. Un caso muy particular es el de Laurita Fernández, que desde que comenzó el encierro no ha parado de mostrar sus diferentes habilidades.

A través de videos en su cuenta de Instagram, la actriz ya había compartido su habilidad para pintar pero en esta cuarentena ha dejado con la boca abierta a todos sus seguidores a la hora de bailar, talento que ya todos conocemos por su paso en El Bailando, pero además cantar, hacer yoga y hasta tocar el piano.

Video: Laurita Fernández bailó como Britney Spears y sorprendió en Instagram

No es algo nuevo decir que ver bailar a Laurita Fernández es algo magnífico porque lo hemos visto en la pista más popular del país, El Bailando. Pero en esta ocasión, la actriz compartió un video en plena cuarentena en donde se la puede ver bailando un tema de Britney Spear y dejó alocado hasta el propio coreógrafo original de la canción que le dejó un comentario en el video.

"YAS" fue el comentario de quien ideó la coreografía del video. Además, también está detrás de las coreos de Toxic y Me Against The Music, y trabajó con Beyoncé.

La obsesión de Laurita Fernández con La Casa de Papel

Como si fuese poco lo de bailar bien y cantar, Laurita Fernández también eligió los instrumentos musicales para enloquecer a sus followers en Instagram. En este caso mezcló el piano con su gusto televisivo, como el de varios: La Casa de Papel.

"Quién esta cebada con #lcdp4 !?!?!?! Me entusiasma tener un plan de viernessss jajaja, ustedes qué piensan hacer?" escribió sentada junto al piano con una remera blanca.

Las respuestas no tardaron en llegar a la publicación y a los pocos minutos sus seguidores llenaron de elogios el talento musical de Fernández.

Entrenamientos, momentos de relax, yoga, gimnasia y otras cosas es lo que encontró la novia de Nicolás Cabré para pasar esta cuarentena. Acá te dejamos algunas otras publicaciones que la rubia subió a su cuenta para mostrar su día a día.... Y vos? Qué haces para matar el aburrimiento? Te descubriste algún talento?