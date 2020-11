Obligatoriedad de la vacuna en el país: opinaron referentes en salud

Las dudas acerca de la voluntariedad u obligación de recibir la vacuna contra el coronavirus, han aflorado en las redes sociales argentinas.

En dicho sentido, este miércoles el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan aclaró de que en caso de que el país adquiera la Sputnik V, esta "será voluntaria y con consentimiento informado por escrito".

Las dudas en la seguridad del fármaco, es el principal factor que teme una gran parte de la población, que utiliza las redes sociales y así lo han reflejado una vez que Fernández anunció la noticia para el país.

Memes y comentarios sarcásticos, buscaron sembrar dudas de la efectividad de la vacuna rusa y Gollan fue contundente en esta línea, al asegurar que cuando la vacuna se aplique "no tendrá ningún riesgo de seguridad".

Gollan insistió en que "no va a ser una sola vacuna" sino que "habrá tres o cuatro y cada una tiene distintas cadenas de frío"

Además el importante funcionario nacional admitió que el operativo que preparan las autoridades sanitarias, tiene características -en cuanto a la logística- que lo hacen “muy grande y complejo".

En ese plano, detalló que en diciembre "habrá una cantidad pequeña de vacunas de (la estadounidense) Pfizer y, eventualmente, la vacuna rusa" y apuntó que "en marzo estará la de AstraZeneca" que desarrolla la farmacéutica con la Universidad de Oxford y que producirá la empresa argentina mAbxience junto a México para la distribución de dosis en América latina.

“El proceso completo de vacunación se extenderá todo el verano y luego se comenzará la temporada de frío de otra manera", consideró Gollan.

Iris Aguilar, Jefa del departamento de Inmunizaciones del Ministerio de la Salud de Mendoza, opinó en El Interactivo -que se emite por Facebook de El Ciudadano (lunes a viernes 12:30 horas)- en torno a si la vacunación será optativa u obligatoria: “Tenemos que llevar información y convencer, me parece que ese es el camino. Con la obligatoriedad o imponer, no vamos a sumar en con vacuna, en este contexto tan particular. Los memes para abajo, hacen mella en la credibilidad”.

Aguilar en compañía de la ministra de Salud de Mendoza

“Independientemente de que salga una normativa de obligatoriedad o no, nosotros vamos a tratar de empatizar con la gente y sacar las dudas. Estamos en una era en donde el acceso a la información, la mala información y las noticias son muy importante. Por eso creemos que la obligatoriedad, en lugar de sumar genera más resquemores”, opinó Aguilar.

Además la importante funcionaria mendocina, destacó en diálogo con El Interactivo que en caso de que la ANMAT apruebe la utilización de la Sputnik V, ella se la va a colocar, “sin lugar a dudas”.