Mendoza entra en la fase 4 de la cuarentena

El ministro de Economía de la provincia de Mendoza, Enrique Vaquié, y el de Gobierno, Víctor Ibáñez, encabezaron una conferencia de prensa en el cuarto piso de la Casa de Gobierno donde dieron detalles del ingreso a la fase 4 de la cuarentena

Los funcionarios indicaron que desde el Estado provincial se decidió prorrogar hasta la medianoche de este lunes el estado actual de cosas, ya que no se había publicado el decreto nacional. El martes solo comenzarán a funcionar las actividades industriales con estrictos cuidados y sin uso del transporte público de pasajeros por parte de los trabajadores.

Ibáñez fue claro al decir que "se mantiene todo absolutamente igual que con anterioridad. El procedimiento es que los gobernadores soliciten la jefatura de Gabinete la habilitación de otras actividades".

La semana pasada, Rodolfo Suarez había solicitado la habilitación de actividad comercial, loterías y quinielas, servicios en general, servicio doméstico, mudanzas y restoranes con el servicio 'take away', lo que deber ser autorizado por el Gobierno nacional. Sin embargo todavía no hay respuesta de la Nación.

En los demás departamentos fuera del Gran Mendoza hay actividades comerciales que están habilitadas desde hace ya un tiempo y que sigue vigente el sistema de números de documentos para todas las medidas que ya se habían realizado.

Por ser el Gran Mendoza un sector de más de 500 mil habitantes, se deberá "esperar a la respuesta por parte del Gobierno nacional. Muy temprano a la mañana del lunes, el Gobernador ha insistido en que la tasa de duplicación de casos en Mendoza es de 30 días, muy por debajo de lo que se exige por el control epidemiológico", aseguró Ibáñez.

Hay que tener en cuenta que el decreto nacional prohíbe expresamente las clases presenciales, los eventos deportivos, culturales y sociales que signifiquen aglomeración de personas.

Actividad industrial

La Provincia publicará este martes un decreto que habilitará y reglamentará los protocolos para la actividad industrial. Hay que recordar que se debe hacer sin el uso de transporte público y cada una de las empresas deberá ver cómo trasladar a sus trabajadores.

"Hay que ser muy cuidadosos para no tener una contraola de contagios de coronavirus. En el anexo 1 están incluidos todos los que tienen actividad en la provincia de Mendoza y pedimos que tengan cuidado para ver y cumplir con los protocolos, sobre todo con respecto al transporte público", indicó por su parte Vaquié.

Bares y restaurantes

Los funcionarios indicaron que el Gobierno nacional todavía no dio autorización expresa y el decreto publicado por el Boletín Oficial no faculta al Gobernador para autorizar esta actividad. Por lo tanto por ahora se mantiene con la flexibilidad hasta este momento, es decir con el servicio de delivery.

Estos comercios todavía no pueden poner en funcionamiento el sistema de "take away".

Actividad deportiva

Las salidas de esparcimiento se mantienen en los mismo términos, pero no son para actividad deportiva. El decreto nacional prohíbe el funcionamiento de gimnasios o centros deportivos.