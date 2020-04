Los intendentes del país podrán controlar los precios en pequeños comercios

Este lunes el presidente Alberto Fernández publicará un DNU en donde le permitirá a todos los intendentes controlar la suba de los precios de alimentos en los comercios durante toda la emergencia sanitaria por el coronavirus.

“Con ese DNU, lo que vamos a lograr es que los intendentes tengan facultades de aplicar la ley de defensa de la competencia y de sancionar directamente a esos lugares”, manifestó el jefe de estado haciendo referencia a la modificación que sufrirá la Ley de Defensa de la Competencia.

El presidente se mostró enojado con quienes han especulado en los pequeños comercios respecto a los precios durante la pandemia y manifestó: "¿Por qué los grandes hipermercados pudieron mantener los precios y los pequeños comerciantes no? Está lleno de pequeños comerciantes que especulan con las necesidades de sus vecinos", dijo.

Según evaluó el ex jefe de Gabinete, el descontrol en los precios solamente se dio en los distribuidores y en los almacenes de cercanía pero no ocurrió lo mismo en las productoras de alimentos ni en los grandes supermercados.

"Espero que ahora seamos inflexibles, porque el instrumento que necesitaban para poder actuar lo van a tener", sostuvo.

Suba de precios en los alimentos

En las últimas semanas manifestaron desde el Estado que se han registrado subas de hasta el 30% en el sector alimentos, especialmente en la carne. "Es impresionante lo que subió. Los frigoríficos dicen pasa porque no pueden vender el cuero, entonces tienen que compensar lo que pierden con el cuero en el precio de la carne. Esa no me parece una razón", cerró Fernández.