Llegarán 20 millones de vacunas de Pfizer a la Argentina

La ministra de Salud Carla Vizzotti anunció este martes que Argentina firmó un acuerdo y llegarán 20 millones de dosis de la vacuna de Pfizer al país durante el corriente año. La inmunización puede ser aplicada en menores de entre 12 y 17 años.

"Ayer firmé el acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer por 20 millones de dosis durante 2021”, indicó la titular de la cartera sanitaria durante una conferencia de prensa.

En ese sentido, agregó: “Resta el acuerdo final en relación a temas logísticos y a partir de allí definir el tiempo de entrega y recepción".

Además, resaltó la "importante autorización" para la aplicación de este fármaco en adolescentes de entre 12 y 17 años para "poder ampliar esa franja de edad y seguir trabajando en todo lo que significa acelerar la vacunación en 2021 y pensar la estrategia para el 2022".

Por otra parte, la ministra adelantó que el país está “casi” llegando a los 42 millones de dosis de inoculaciones contra el coronavirus y que el 90% de ellas ya fueron distribuidas.

Evaluarán la vacunación en adolescentes

Además, indicó que durante la jornada se reunirá el Consejo Federal de Salud (COFESA), donde se “evaluará la estrategia final” de vacunación que incluye a los adolescentes con comorbilidades.

De la información oficial se desprende que son 3,5 millones las dosis de la vacuna Moderna que fueron reservadas para este grupo inicialmente.

Por lo tanto, con la firma del acuerdo de Pfizer ya son dos las vacunas que pueden ser aplicadas en los jóvenes.

Completar los esquemas

Vizzotti sostuvo además que durante la reunión del COFESA también abordarán la estrategia a seguir para completar todos los esquemas de vacunación, ante la demora en la llagada de los segundos componentes de la vacuna Sputnik V.

"Quiero volver a aclarar que los esquemas de vacunación no se reinician, no se pierde el efecto de la primera dosis", indicó la ministra y reiteró que se está "trabajando para completar todos los esquemas de vacunación".

En ese sentido, refirió que el Gobierno nacional no tiene "ningún conflicto con la Federación Rusa" por el suministro de vacunas. "No es que (Rusia) tiene y no los distribuye", enfatizó y sostuvo que el país reclama el cumplimiento de contratos "con todos los laboratorios".

Al hacer mención a la situación sanitaria actual ante la segunda ola del COVID-19, la funcionaria dijo que "todos los indicadores dan cuenta de una situación epidemiológica positiva", aunque reconoció que la situación "no está resuelta".