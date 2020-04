La pareja de Boris Johnson está embarazada y tiene síntomas de coronavirus

La pareja del primer ministro británico Boris Johnson, Carrie Symonds, anunció hoy que, en medio de su embarazo, pasó la última semana en la cama con aparentes síntomas de coronavirus.



'He pasado la semana pasada en la cama con los principales síntomas del coronavirus. No he necesitado hacerme la prueba y, después de siete días de descanso, me siento más fuerte y estoy mejorando".



Symonds, de 32 años, había anunciado que está embarazada de su primer hijo con Johnson, ha mostrado su preocupación por el hecho de que el contagio pueda afectar a su estado.

"Estar embarazada y con Covid-19 es obviamente preocupante", aseguró la mujer en su cuenta de Twitter.



La prensa británica señalo en diversas notas que la pareja tiene planes de casarse en los próximos meses.



La sospecha de contagio por coronavirus de Symonds surgió después de que el mandatario británico anunciara la semana pasada que, tras haber mostrado también síntomas, había dado positivo en un test.

"Durante las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y he dado positivo por coronavirus. Ahora estoy autoaislado pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencias mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto", escribió Johnson.



Actualmente, el primer ministro sigue aislado en el número 10 de Downing Street, ya que continúa con fiebre, uno de los principales síntomas de la enfermedad, por lo que no ha superado aún el virus.