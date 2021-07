Detectaron más casos de la variante Delta en Argentina

En un intento por frenar el ingreso de la variante Delta a la Argentina, las autoridades confirmaron durante las últimas horas, más casos detectados.

El laboratorio Malbrán, procesó nuevas muestras e informó que hay siete nuevos casos positivos de esta variante “súper contagiosa” de coronavirus.

Hasta el momento en Argentina, el total de muestras procedas que se corresponden con esta mutación del COVID-19 ha sido de 29.

“Se han identificado un total acumulado de 29 secuenciaciones genómicas", indicó en un mensaje el Ministerio de Salud, en torno a la variante Delta.

Los casos detectados con la variante Delta en Argentina

Las autoridades sanitarias temen que en algún momento esta cepa del coronavirus, pueda tener circulación comunitaria, pero lo cierto es que de momento, está asociada a casos de extranjeros que ingresaron al país y a contactos estrechos de los mismos.

Las muestras vinculadas con la variante Delta se vinculan con personas que llegaron a la Argentina desde los Estados Unidos, Holanda, España, México, Panamá, Montenegro, Venezuela, México y un caso con nexo epidemiológico con un viajero, indicaron fuentes oficiales.

Los testeos a personas con antecedentes de viajes al exterior, han sido fructíferos a la hora de identificar esta variante del COVID-19. El 32% fueron detectados en el dispositivo de prueba y control, al llegar a la Argentina (9 casos), mientras que el restante 68% (19 casos) fueron positivos durante su aislamiento por haber iniciado síntomas o por la realización de test de PCR al séptimo día de aislamiento.

“La Delta es el principio del fin de la pandemia”

Luis Cámera, médico asesor de Alberto Fernández y jefe de Geriatría del Hospital Italiano, habló con El Ciudadano y se refirió al impacto de la variante Delta en el mundo y analizó el escenario sanitario futuro.

"Creo que la variante Delta va a ser el fin de la pandemia, porque va a tapar a todo lo que quedó por contagiar pero va a quedar endémico en Latinoamérica", opinó el especialista

-Sin Delta, con Manaos con una sola dosis ¿se le cierran puertas a la pandemia?, le consultaron desde El Interactivo a Luis Cámera, que por su parte explicó:

"Sí, porque baja la cantidad de casos. Si bajan los casos el no vacunado tiene poca posibilidad de contagiarse. Si personas no vacunadas van a Japón o Australia es difícil que se contagien, hay poca vacunación ahí pero no tienen el virus circulando. A la misma persona la llevás a Inglaterra que tiene el 80% vacunada con una dosis y el 62% con dos dosis se va a contagiar, porque hay mucho virus en la calle".

“Cuantas más primeras dosis demos vamos a bajar la carga viral y tendremos una población protegida porque no hay virus, porque se logra bajar la ola. Ahora, el Delta se mete en esa población, lo vimos en Israel, Reino Unido. Por lo menos entonces debe estar el 80% de la población vacunada y/o contagiada. Ese es el problema del Delta”.