COVID-19 | La importancia de la vacunación a menores antes del inicio de clases

Comenzó febrero y se aproxima el inicio de clases correspondientes al ciclo lectivo 2022 en todos los niveles educativos de la provincia. La Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó que a partir del el 21 de febrero los niños, niñas y adolescentes volverán a reencontrase.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- la infectóloga pediátrica e integrante de Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría Miriam Calvari, fue consultada por la vacunación pediátrica a pocas semanas de iniciar las clases.

"Hay dos vacunas que se colocan en niños, todas son buenas y eficaces. La mejor vacuna es la que se aplica."

El especialista indicó que es seguro el regreso, porque "la vacunación en niños está avanzando y porque hay más de 7 millones de dosis aplicadas en mayores de 3 a 11 años y más de 5,5 millones de dosis en los de 12 a 17 años". A partir de este 47% de inoculados, recordó: "Es clave que los chicos comiencen la escuela con esquema de vacunación completo".

En este sentido, destacó que "estamos a tiempo de que los padres lleven a los niños a completar si les falta la segunda dosis o poner la primera y a fines de febrero tener la segunda dosis, teniendo en cuenta que el intervalo es de 28 días".

Sin se llega a un amplio porcentaje de de protección en menores "a largo plazo los niños no solo van a poder tener actividades escolares, sino también deportivas, visitar a sus abuelos, no enfermar y evitar el ausentismo".

Asimismo, manifestó que "no hay otra manera de salir si no nos vacunamos todos", porque "no va a desaparecer la circulación del virus, pero si va a ser controlable".

"La vacunación es una acción solidaria".

Sobre los posibles efectos adversos, indicó que "los papás se tienen que quedar tranquilos", porque es un perfil de seguridad muy bueno, con algunos síntomas leves: fiebre, decaimiento, dolor en el sitio. "Si tienen dudas consulten al pediatra y lleven el carnet de vacunación, no solo de COVID-19 sino también de las otras vacunas", aconsejó

En tanto, concluyó que cualquier duda que se presente pueden consultarla a la Sociedad Argentina de Pediatría que "se está informando todo". Y agregó:: "Tienen toda la bibliografía correspondiente sobre cada vacuna para adultos y menores, que ya ha sido publicado recientemente".