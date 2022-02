COVID-19 | Aseguran que Ómicron puede afectar el sistema nervioso

A pesar de que la variante Ómicron volvió a configurar un escenario de alta positividad de contagios de coronavirus en todo el mundo, todavía son pocos los datos que se tienen de esta cepa que sigue presente y que es una de las más contagiosas hasta el momento.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- el neurólogo y director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, Alejandro Anderson, indicó que la variante Ómicron puede afectar al sistema nervioso a diferencia de las anteriores que afectaban -en gran medida- al sistema respiratorio.

—¿Cómo afecta la variante Ómicron al sistema nervioso?

—El primer capítulo del covid 19 tuvo por título enfermedad del sistema respiratorio. No pasó mucho para que apareciera el segundo título, que fue enfermedad multisistémica. Incluyendo al sistema nervioso. Y el tercer capítulo no fue solamente una enfermedad aguda, sino que también es post infecciosa, quedan secuelas. Ahí aprendimos la palabra long-covid o covid largo, que eran todos los problemas entre el día 1 y el 180 posteriores al alta médica.

“En abril del 2021 en el Lancet Psicraty la evolución de 230 mil pacientes, de enfermos que tuvieron covid, que en realidad se quejaban de problemas. Les daban el alta, pero no se sentían bien. Se focalizaron en 14 afecciones neurológicas y psiquiátricas. Con la cepa Ómicron no tenemos muchos datos, pero una característica de la cepa original era la pérdida del olfato, porque ese virus tenía neurotropos, se te pegaba a las neuronas. Parece que los pacientes no se quejan en general de la pérdida del olfato, tienen otros síntomas. Ahora hablan de que es más frecuente la conjuntivitis, pero son cuadros más cortos, con menos tasa de internación", indicó.

—¿Hay estudios sobre Ómicron para determinar si es o no más dañina?

—Mi impresión es que mucho más benigna, pero no tenemos la enorme cantidad de estudios publicados con las cepas originales. Ya hay libros que hablan del long covid. En la medida que lo vamos viendo los pacientes que consultaban se recuperan.

“Asimimo, en muchas personas genera cosas que hacen que tu metabolismo no sea tan eficiente, por eso rendís menos en cuanto a lo psíquico, motriz y resto de funciones corporales. Pero todo esto tiene que ver con los estudios de la cepa original. No tenemos todavía publicaciones de este monto con el Ómicron, que impresiona ser bastante diferente", sostuvo el especialista.

—¿Qué va a pasar con esta cepa que es super contagiosa?

—Se va a ver con el tiempo. Lo que sí se sabe es que las personas que estaban vacunadas y que se enferman o al revés, que se enfermaron y luego se vacunaron; desarrollan una inmunidad muy, pero muy superior a la que tendrías solamente vacunándote o solamente enfermado. Por eso se estima que esta vacunación híbrida va a ser muy beneficiosa. La inmunidad de esta manera es importante. Pero es un problema que haya un porcentaje de personas no vacunadas.

—¿Han detectado otras secuelas con respecto al encierro?

—Fue muy negativo para la población el confinamiento, claramente. Todos los pacientes especiales perdieron sus centros de día o los que hacían rehabilitación por alguna secuela. El no haber podido ir a la escuela, a la universidad, el no haber tenido contacto con los pares eso genera un año psíquico enorme. Familias donde los padres tenían que trabajar adentro de la casa en ambientes no preparados, los niños no podían ir a la escuela y si alguno tenía algún problema especial se tornaba muy difícil la convivencia.

"Creo que las secuelas van a durar largo tiempo por personas que tuvieron que suspender, por supuesto que también hubo personas perjudicadas económicamente. Esto ocurrió en todo el planeta, pero ha sido difícil", justificó.