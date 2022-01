Covid-19: advierten que fumar esparce hasta 8 metros el virus

La variante Ómicron de coronavirus logró posicionarse como la cepa predominante en la Argentina en las últimas semanas del 2021 y las primeras de este año. Asimismo, esta nueva cepa se propagó en todo el país mucho más rápido que la anterior variante de preocupación, Delta.

Juan Manuel Viudez, médico especialista en neumonología, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y señaló que al fumar el virus del Covid-19 se esparce alrededor de 8 metros.

-¿Fumar aumenta la posibilidad de contagio?

-Sí. Es una linda oportunidad para que la gente entienda lo que está pasando con Ómicron, que tiene una capacidad de contagio superlativa. Al comienzo con la variante Wuhan decíamos que el Sarampión era más contagioso; también la gripe, que la variante original. Ómicron es superior a todas esas variantes. Si una persona contagia, cada día contagia a tres más, esos tres a tres y así. Es algo incalculable que está pasando en el mundo. Es muy contagioso.

-Otra cosa que tiene Ómicron es que tiene mucha más carga viral cada gotita de saliva, que son microscópicas. Con micro dosis de aspiración de esas gotitas nosotros vamos a infectarnos sin lugar a dudas. La vacuna claramente ha logrado disminuir la mortalidad y eventos graves, pero no ha disminuido el contagio. Entonces la gente tiene como una tranquilidad de que está vacunad ay dice no me voy a contagiar. Y sí se va a contagiar.

-Lo de la nicotina y el contagio no está bien demostrado, pero lo que sí está demostrado es que el fumador activo o el exfumador que dejó hace poco tiempo tiene más receptores para recibir al virus que los no fumadores. Es decir, tenen el doble de cerraduras para la llave que tiene el virus para entrar, o sea que le ofrecen un lugar ideal para el virus. El tema es que esos receptores no están a nivel nasal y bucal, sino que están en los pulmones y el corazón. Un paciente que fuma o que acaba de dejar de fumar tiene más riesgo de tener mayor carga viral en el pulmón o el corazón, o sea que tiene más complicaciones.

En el caso de que estén vacunados, ¿Tienen mayor cantidad de receptores? ¿Qué opina sobre el dispositivo a vapor?

-Las vacunas lo que hacen es producir muy buenos anticuerpos a nivel pulmonar, pero no se meten en los receptores, ese es el problema. El virus va a entrar igual en un vacunado que en un no vacunado. Lo que pasa es que los anticuerpos son tan buenos con todas las vacunas que tenemos en Argentina que el daño será mínimo, porque tiene buenas defensas. Pero la puerta se abre igual, ahora, una vez que entre al pulmón hay policías bien armados en los vacunados. En los no vacunados no hay policías, no están armados y no tienen idea de qué acaba de entrar entonces el virus tiene tiempo de hacer destrozo.

-Con respecto al fumador, el problema es que encima duplica el número de puertas por entrar. Entonces el virus tiene muchos lugares por donde entrar. Este virus tiene mucha carga, entonces son muchos virus a muchos órganos con mucha facilidad. Si a eso sumamos que fuma y no se vacunó está en el peor de los mundos, aunque la variante sea Ómicron.