Cómo proceder en familia frente al coronavirus

La segunda ola de COVID-19 avanza sin piedad y son muchos los contagiados en las últimas semanas. Es por eso que si un miembro de tu familia dio positivo COVID-19, lo más importante es mantener la calma. Lo primero es seguir las instrucciones del médico tratante, este determinará cuál es el protocolo y el procedimiento correspondiente que se debe seguir.

La incertidumbre se genera ante un virus que es nuevo y al que muchos llaman como una “simple gripe” no es tan así, ya que, si bien los síntomas son similares, el cuerpo no reacciona de la misma manera.

¿Qué debo hacer en el caso de la aparición de síntomas? “Si son síntomas leves, como tos o dolor de garganta, pero sin fiebre, se sugiere quedarse en casa y avisar a la obra social, en caso de tener, o al 0800 800 26843 del Gobierno, ya que activa el protocolo”, indicó a El Ciudadano la doctora Adriana Galdame.

“Generalmente, los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual, por lo cual es adecuado monitorizarlos llevando el registro en algún cuaderno”, agregó.

Y continuó: “Si una persona tiene síntomas de enfermedad respiratoria, debe consultar al médico, ya sea en el centro de salud más cercano o por medio de una consulta médica telefónica”.

“Si tiene dificultad para respirar o fiebre persistente, debe ir inmediatamente al servicio de urgencia, ya que, si la enfermedad no se trata a tiempo, los síntomas pueden agravarse”, explicó la profesional de la salud.

En el caso de que toda la familia se encuentre contagiada, manifestó: “Se espera entre 48 y 72 horas, por la carga viral, y se hisopa al más sintomático del grupo familiar”.

Y completó: “Si el diagnóstico es positivo, se efectúa el aislamiento de diez, 14 o 21 días y se realiza seguimiento para la valoración precoz de cualquier complicación”, expresó la doctora Galdame.

Además, manifestó: “En una familia conviviente, aún sin hisopado, y teniendo algún síntoma, se considera positivo por ser grupo familiar conviviente, por lo que comienza el aislamiento correspondiente”.

Y aclaró: “Para un contacto estrecho de positivo, el periodo se considerará desde las 48 horas previas al inicio de síntomas y para los días de aislamiento se debe tener en cuenta que el periodo de incubación del virus es de uno a 14 días, por lo cual el tiempo de cuarentena debe de ser de 14 días, desde el último contacto con el aso”.

Y agregó: “Se puede disminuir el tiempo de cuarentena, a diez días, a partir del último contacto con el caso confirmado, en aquellos contactos que no hayan presentado síntomas, sin necesidad de realizar testeo, durante los cuatro días restantes hasta completar 14 días”.

Y cerró: “Para realizar un segundo hisopado para ver si la enfermedad ya pasó se deben esperar entre diez y doce días”, concluyó la doctora.

Molestias durante el tratamiento

En el caso de la persona que se encuentra transitando la enfermedad, si en algún momento presenta alguna dificultad para respirar, fiebre continua, desmayo o confusión debe consultar a su médico tratante o acercarse a un centro médico de forma urgente.

En caso de niños

Si el niño presenta dificultad para respirar o respiración rápida, fiebre persiste a pesar de los medicamentos, está irritable, no lacta o no come, debe acudir al médico.

Definición de contacto estrecho

Se considerará como contacto estrecho a toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado, mientras se presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.

También a cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas durante al menos 15 minutos. (convivientes, visitas, compañeros de trabajo).

Cuarentena de contactos estrechos

La cuarentena es la restricción de actividades o separación de personas que no están enfermas, pero que pueden haber estado expuestas al virus. Tiene por objetivo monitorear la aparición de síntomas, a fin de detectar tempranamente nuevos casos, y aislar de otras personas a los contactos, a fin de evitar la transmisión en período resintomático/ asintomático.

Se debe tener en cuenta que los casos pueden transmitir la enfermedad 48 horas previas al inicio de síntomas y que los casos asintomáticos también pueden transmitir la enfermedad. Es por esto que es fundamental que los contactos estrechos –que tienen más riesgo de haber adquirido la enfermedad–, respeten las medidas de cuarentena hasta finalizada la misma, para evitar transmitir la enfermedad en la población.

Extremar las medidas para evitar el contacto con los convivientes

No compartir la habitación y baño de uso individual (de ser posible), restringir al mínimo las salidas de la pieza y usar tapabocas en los lugares compartidos, contar con elementos de uso personal para las actividades cotidianas y en espacios de uso común, ventilar adecuadamente los espacios, evitar visitas, especialmente si conviven con personas con factores de riesgo.

Si no se puede garantizar la cuarentena de los contactos que tienen factores de riesgo o que conviven con personas con factores de riesgo se recomienda el aislamiento en lugares extradomiciliarios.