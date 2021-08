Argentinos varados solicitan ayuda para regresar la país

La pandemia dejó consecuencias económicas y sociales muy complejas en todo el mundo. A inicios del 2020 las fronteras de los países cerraron como consecuencia del coronavirus y muchas familias debieron volver en cuestión de horas antes de que esto suceda. Otras, semanas más tarde, fueron repatriadas con vuelos nacionales para su regreso y algunas tienen el inconveniente de que todavía no pueden pisar suelo Argentino.

De este tema hablamos en el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- con Mariana Perrone y Ariel Plesinger. Ellos, están varados en Colombia, viven dentro de un motorhome. Desde el año pasado piden a la embajada que los ayude a regresar a la Argentina.

Mariana sostuvo que llegaron a Colombia en marzo, días antes que se decretara la cuarentena obligatoria en el país. Cuando se enteraron de lo que pasaba, "desde el principio" estuvieron en contacto con la embajada. "Primero esperamos a que las fronteras se abrieran de forma natural el año pasado, pero al ver este año que eran rumores y que la cosa iba para largo, nos juntamos los 19 argentinos que quedamos acá varados y nos pusimos firmes con la embajada para conseguir un salvoconducto que nos permita volver a la Argentina por tierra con nuestros vehículos", indicó Mariana.

El drama de argentinos varados en el mundo en medio de la pandemia no terminó y en este caso el Ministerio de Turismo les ofrece pagarles pasajes en avión, pero tendrían que dejar sus vehículos en Colombia.

—¿Cuál es la respuesta de la embajada?

—Cuando empezó la pandemia nos pusimos en contacto, pero era muy difícil contactarse. Había un teléfono de una emergencia consultar, las respuestas era que nos tomaban los dato pero ninguna solución. Vimos que viajeros que habían estado en Ecuador habían podido regresar al país con gestión de los consulados, pero nosotros no lo conseguimos, sostuvo Ariel.

Y su esposa agregó: “Nosotros somos 3 familias, y hay 5 menores. Después hay parejas y chicos solos que viajan en moto. La respuesta que nos daban era regresar a la Argentina en avión, dejen los vehículos ahí y regresen en avión, aviones pagos. Pero nosotros no estamos pidiendo ninguna ayuda económica, solo pedimos que nos ayuden a gestionar un salvoconducto para regresar por tierra porque nosotros quedamos como ilegales y ya estamos regulares con migraciones y nuestros vehículos están ahí"

Asimismo, la pareja expresó que su mayor miedo es que la situación de emergencia sanitaria mundial termine y ellos queden varados y que secuestren su movilidad. "Para nosotros no es tan fácil irnos en avión y dejar los vehículos acá"

—¿Cómo han hecho para mantenerse allí estando varados? ¿Este viaje se terminó transformando en una pesadilla?

—En primera medida sabemos que es complejo gestionar un corredor humanitario. Pero brasileros en dos ocasiones, uruguayos y chilenos que estaban varados acá en Colombia en la misma situación que nosotros con ayuda de sus gobiernos pudieron volver.

Así Ariel defendió su idea: "Por eso no entendemos por qué nosotros no podemos hacer lo mismo. Pasó algo similar con los argentinos que estaban en Ecuador, ellos pudieron volver, pero nosotros no"

Y concluyó manifestando que se solventan con ayuda de la población del lugar. "Somos afortunados que viajamos vendiendo artesanías y sacando fotos. Estamos en fincas recreativas donde la gente muy amablemente, los colombianos son muy solidarios que saben de nuestra situación y nos ayudan para que podamos trabajar. Es la manera de subsistir en este año y medio, no es fácil. Hay chicos que la están pasando mal y sus familias los están ayudando”.