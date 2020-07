Argentina superó la barrera de los 2.500 muertos por coronavirus

En el reporte matutino que notificó el Ministerio de Salud de la Nación, se informó que se produjeron 16 nuevas muertes por coronavirus en el país.

La cifra de fallecidos desde que se decretó la emergencia sanitaria por la pandemia, en marzo pasado, asciende así a un total de 2.506 muertos.

Además, la tasa de mortalidad es de 54,9 personas cada millón de habitantes y el índice de letalidad es de 1,8% sobre los casos confirmados.

"La pandemia no pasó en el AMBA, no pasó en Argentina, no pasó en el mundo. Estamos día a día atravesando una situación inédita", señaló la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti esta mañana.

"Estamos en un momento importante. Ayer hablábamos de valorar nuestros logros. No hemos tenido los picos que han tenido otros países", estimó la secretaria y llamó a "seguir trabajando para que el sistema de Salud pueda seguir dando respuesta y se pueda sostener" una tasa de mortalidad baja.

Por otra parte, estimó necesario "seguir haciendo hincapié en las diferencias epidemiológicas" que se registran en el territorio nacional, con "departamentos que no han reportado casos, departamentos con (casos en) conglomerados y provincias que están evaluando la aparición de casos de los que no se encuentra el nexo aunque no tienen circulación comunitaria extendida y provincias que no la tenían y han pasado a tenerla".

En el día de ayer se reportó que hubo un total de 5.344 los contagios de COVID-19 registrados a nivel nacional.

La cifra total de infectados en Argentina asciende a 136.118, con una tasa de incidencia de 300 casos cada 100.000 habitantes.