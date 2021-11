Algunos signos zodiacales intentan esconder su lado más tierno, amable y amoroso detrás de una ‘coraza’ que los hace parecer duros e insensibles sin embargo, nada dista más de la realidad.

En general suelen hacer oídos sordos a sus emociones o mostrarse indiferentes pero es simplemente para cuidar la fragilidad de su mundo interno, por eso en la vida suelen forjar un ‘caparazón’ pero en realidad lo que hacen con este, es intentar cuidar ese centro blando que llena su pecho.

Leo

Este signo le da una gran importancia a la forma en la que se muestra ante los demás, por eso salvo contadas excepciones lo verás alicaído, sensible o llorón porque para Leo, todo es fuerza, pasión y desafíos, lo que no quita que cuando las luces se apaguen, no veamos que realmente son mucho más sensibles de lo que imaginábamos.

Leoninos y leoninas, no correrán riesgos ante la masa o los grupos y se apoyarán e lugares y pensamientos comunes sin embargo, sus emociones escondidas le pueden jugar una mala pasada si acumulan de más y derrumbarse en el momento más inapropiado y bajo presión.

Leo debe aprender a dirigir pero sin ocultar sus sensaciones o pensamientos, debe exteriorizarlos de forma afable y evitar caer en la demagogia.

Capricornio

Este signo es extremadamente terrenal y guarda sus sentimientos ‘bajo siete llaves’. Para ellos y ellas, lo primero y lo último es el trabajo, el lucro y las responsabilidades, por eso como jefes pueden ser tiranos e insaciables, carecer de todo perfil humano.

Debajo de su aparente ‘estructura de hierro’ que todo lo puede, esconden una ‘fragilidad de cristal’ que solo conocerán (y quizás en contadas excepciones) sus más íntimos.

Capricornio no llorará jamás en público, ni se dejará conmover con facilidad. Sus sentimientos están guardados en lo más profundo del ser sin embargo, esto es algo que puede acarrearles problemas de sociabilidad porque los demás, no entenderán su frialdad o hermetismo. La clave es que vayan soltando de a poco más y más sensaciones internas, que no teman revelarlas a sus semejantes y con el tiempo, que incluso las puedan transformar en armas para la batalla y no en miedos o traumas.

Aries

Arianos y arianas tienen un espíritu indomable que los mantiene encendidos como un fuego en su paso por la vida. Para ellos mucho de los sucesos se traducen en una batalla o en todo caso, la preparación para librar la misma de forma exitosa.

Su personalidad fogosa intenta tapar su lado más sensible pero lo cierto es que cuando las personas de este signo zodiacal se conmueven, lo hacen con mucha intensidad y pueden quedar notablemente conmovidos.

Aries tenderá a trabajar su físico y a verse en forma musculosa y ágil. Es fundamental que Aries trabaje su autoestima para no ser tan sensible al fracaso o a la relajación.

Está muy bien exigirse al máximo pero también es necesario mostrarse auténtico cuando no salen los mejores resultados Aries, tomen nota.

Virgo

Este signo suele esconder en lo más profundo de su ser, todo su cariño y amor ya que suelen mostrarse fríos, analíticos y por momentos, sabelotodo.

La fachada que plasman esconde un ser interior muy frágil y amoroso que se encuentra bastante reprimido detrás de tanta información, datos y ‘esquemas de vida’.

La clave para que este signo zodiacal demuestre todo su potencial interior, es que se relaje, ‘deje de pensar’ y generalmente podrá hacerlo con un pequeño empujoncito del entorno, si es que este lo anima a opinar libremente, si le transmite la sensación de aceptación así haga algo ridículo y que no será denigrado, ni será menos por no saber que decir o poder dar un dato certero.

Virgo debe poner a disposición toda su capacidad intelectual para intentar ‘sumar al barco’ a los que más pueda y no ‘cortarse solo’ y acumular datos e información para saciar su hambre personal. Mucho y muchas, necesitan personas que les enseñen procesos, les den información o simplemente los instruyan; Virgo tiene mucho para aportar desde su arquetipo espiritual ‘científico’ y puede ser un gran profesor, que llegue al alma.