La forma de pelear y enojarse que tiene cada signo del zodíaco

El arquetipo astral que define los rasgos de la personalidad de cada signo zodiacal puede tener múltiples versiones.

Cada signo del zodíaco experimenta el enojo de forma diferente sin embargo, algunas características se repiten en varios de ellos, lo que permite conformar grupos para dejar más evidenciado cierto comportamiento que está ligado a la presión que ejerce sobre ellos, un determinado suceso.

La ira puede apoderarse de algunos y que terminen haciendo un escándalo mientras que otros, manejarán su rabia de forma mucho más flemática, lo que no significa que dejen pasar el asunto que les provocó el mal trago y mucho menos, que lo olviden.

La manera de enfadarse y discutir de cada signo del zodíaco

Los signos cuya arma principal es el ataque verbal:

Géminis

Libra

Acuario

Virgo

Estos signos zodiacales se caracterizan por el don de la comunicación. Cuando ellos se enojen, solo bastarán algunas de sus palabras para ‘dinamitar’ a su oponente.

Los signos de aire son muy sueltos de boca y podrán deslizar comentarios que jamás pensaste escuchar de ellos, generando sorpresa y asombro inusitado a su alrededor.

Virgo por su parte, si bien es mucho menos locuaz que sus pares de grupo, también tiene la capacidad de ser un sniper con sus palabras, porque su grado de análisis y detalle hará que cuando este se sienta irritado, ‘escupa’ expresiones que nadie jamás imaginó o supo ver a tiempo, asique ¡prepárense!

Los signos cuya arma principal es su uso de la fuerza:

Aries

Capricornio

Tauro

Escorpio

Estos signos zodiacales dejan que su pasión por la batalla, pelea o lucha, tome cuerpo y forma. Le ‘pondrán el pecho’ cualquier conflicto de forma frontal y buscarán avasallar físicamente a sus adversarios.

El uso de la fuerza, la imposición física o los gritos, son su metier y cualquiera que los desafíe en ese plano, deberá dar su mejor esfuerzo para no terminar arruinado.

Todos ellos creen en el fondo, que no hay nada que 'no se arregle con unos buenos golpes'. Su naturaleza es violenta y por eso, trabajan mucho su diplomacia (para no tener que llegar a otras instancias). A no engañarse, cuando el panorama se vuelva 'áspero', ellos darán una dura pelea y no habrá palabras que los contengan.

Los signos cuya arma principal es el manejo de las emociones:

Leo

Piscis

Sagitario

Cáncer

No siempre hace falta hacerse respetar por la fuerza, tampoco tener un discurso agresivo, sino saber manipular las emociones y hacer que los demás entiendan lo mal que han obrado. Esa es la forma que prefieren para combatir estos signos zodiacales.

Estos referentes del zodíaco no dirán lo que piensan, pero te lo harán sentir.

Sus reacciones y estrategia de batalla son ambivalentes; pueden recurrir a palabras o expresiones fuertes o también al uso de la fuerza. Lo más probable es que adopten una actitud que la otra persona seguro percibirá.

Podrán adoptar posturas, caras o realizar determinadas acciones para que quienes los hayan hecho enardecer, paguen por sus actos. La falsedad y la hipocresía, es todo un arte para ellos.