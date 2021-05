Tarjeta Alimentar: ¿Cuándo pagan por los chicos que faltan?

En los últimos días las casillas de mensajes de diario El Ciudadano se llenaron de la misma denuncia: "cobré menos de tarjeta alimentaria".

Muchas mamás cobraron por uno o dos de sus chicos pero no recibieron el dinero de otros. La explicación es simple: los chicos que no cobraron son los que tienen más de 6 años que todavía están el lista de espera para entrar en el nuevo padrón alimentario a raíz de los anuncios presidenciales sobre la ampliación de la tarjeta. En otras palabras, el último pago no incluyó a los nuevos ingresos pero los mismos recibirán el dinero en sus cuentas AUH o PNC en los próximos días. Por tal motivo, se recomienda no reclamar por la tarjeta alimentar hasta la semana que comienza el lunes 7 de junio.

¿Cuándo actualizan el padrón?

El nuevo listado se publicará el jueves 27 de mayo del 2021 y se compone de los siguientes beneficiarios:

Personas con AUH o AUE que ya cobraban desde antes y tenían el plástico.

Personas con AUH o AUE que ya cobraban desde antes y no cuentan con el plástico.

Personas con AUH que no cobraban y ahora si por la extensión de edad hasta los 14 años.

Personas con PNC "Madres de 7 hijos"

Personas con AUH con discapacidad de hasta 18 años.

¿Cuándo voy a cobrar lo que falta?

En el caso de las familias que no recibieron el total con aumento por ampliación de edad, van a cobrar el complemento alimentario de Desarrollo Social a partir del jueves 27 de mayo. Ese día cobrarán las chicas que tienen documento terminado en 0 y 1. El viernes 28 continúan los pagos para los DNI finalizados en 2 y 3. Luego del fin de semana que viene (no cobra nadie) el cronograma sigue el lunes 31 con el 4 y 5 y el martes 1 de junio con el 6 y 7. Finalmente el miércoles 2 finaliza el calendario del nuevo padrón con las terminaciones 8 y 9.

Importante: Si cobraste menos, por ahora, no hace falta reclamar y tampoco es necesario realizar ningún tipo de trámite para ingresar al beneficio.

¿Quiénes no entran al nuevo padrón?

Las AUH que todavía no cobran por primera vez el beneficio. En estos casos, empezarán a recibir el pago en el 2022.

Jubilados y pensionados. Si bien se esta analizando la posibilidad, lo cierto es que por ahora no hay nada confirmado.

Las Asignaciones Familiares (SUAF).

Salarios complementarios. (A excepción de los que también cobran AUH).

Tengo el plástico habilitado y chicos menores de 6 pero no cobré. ¿Qué hago?

En estos casos si se recomienda reclamar. Sin embargo te recomendamos que lo hagas a partir del día 29 por atención virtual ya que es muy probable que cobres todo junto (menores 6 años y mayores también) el día viernes 28 de mayo 2021.

¿Cómo consultar el saldo de la tarjeta alimentaria?

Las chicas que cuentan con el plástico pueden consultar el saldo en el portal visa home. Aquellas que todavía no reciben la tarjeta física pueden controlar los movimientos de la cuenta a través de la aplicación MI ANSES.

Importante: En el transcurso de la semana que viene también se habilitará el sistema de consultas en el Home Banking del Banco de la Nación Argentina.

¿Cuánto vas que cobrar en el total de los dos pagos?

Con el dinero del padrón anterior y el nuevo, deberías cobrar los siguientes montos:

Por un hijo de hasta 14 > $6000.

Por dos hijos de hasta 14 > $9000.

Por tres o más chicos de hasta 14 > $12.000.

Pensión no contributiva > $12.000.

Discapacidad cobra $12.000 hasta los18 años.