ANSES | Cómo es el plan para jubilarse con años de aportes por cada hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que desde agosto a las mujeres que tengan 60 años o más y que no puedan acceder a una jubilación por falta de aportes, se les reconocerán años por "tareas de cuidado" de cada uno de sus hijos para cumplir con el requisito de los 30 años de contribuciones.

La medida fue anunciada por la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, quien explicó que unas 155.000 mujeres podrán acceder al beneficio. Para profundizar sobre esta nueva medida, la abogada previsional María Emilia Carrozza habló con El Interactivo (lunes a viernes por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y dio detalles del plan, además de explicar en qué consiste.

¿De qué se trata el plan de Tareas de Cuidado para jubilarse?

Según explicó Carrozza, y como ya se había anticipado, el programa tiene el objetivo de contar los años de cuidado de los hijos como aportes que sirvan para iniciar el trámite de jubilación, ya que hay muchas mujeres que no alcanzan los 30 años de aportes necesarios.

La medida, además, sería compatible con las moratorias vigentes: "Una es la 24476 y la otra es la 26970 que permiten reconocer servicios no remunerados pero prestados, desde los 18 años de edad hasta el mes 12 del 2003. Muchas mujeres entre los 60 y 65 años no llegan a cumplir los 30 años que se exigen", explicó la letrada.

De esta manera, se reduce el tiempo para cumplir los años de servicios, lo que facilitaría el trámite para miles de mujeres.

¿Desde cuándo estará disponible?

Se pondrá en marcha desde el 1 de agosto. Recién a partir de esa fecha las mujeres interesadas podrán comenzar el trámite para adquirir el reconocimiento de los años por tareas de cuidado de sus hijos.

¿Quiénes pueden acceder?

El plan está destinado a:

Mujeres con hijas y/o hijos que tienen la edad para jubilarse (60 años), pero no la cantidad de aportes necesarios (30 años).

Mujeres que no tengan la jubilación iniciada o en trámite. Esto quiere decir que muchas pueden haber pagado la moratoria y de esa manera empezaron con el trámite. En ese sentido, sería incompatible tener dos gestiones jubilatorias distintas.

¿Cuántos años se reconocen como aportes?

Según adelantó, y cómo explicó la abogada, se reconocerían:

1 año de aportes o servicios por cada hijo o hija.

2 años de aportes por hijo/a adoptado/a.

Se reconocerá de forma adicional, es decir que se suma, 1 año por hijo/a con discapacidad.

Se suman 2 años más por hijo/a si recibió la Asignación Universal por Hijo (AUH) por al menos 12 meses.

También se reconocerán como aportes los plazos de licencia por maternidad en trabajos en relación de dependencia y de excedencia de maternidad en el caso de las mujeres que usaron esos períodos tras el nacimiento de sus hijos. "Es el plazo que se pueden tomar las mujeres después de tener un hijo y no vuelven entre 3 a 6 meses", indicó Carrozza.

¿Qué jubilación les corresponderá?

Si bien aún no se ha comunicado y puede variar de acuerdo a la situación y el historial laboral de cada mujer, se estima que la mayoría accederá a la jubilación mínima, que actualmente está en $23.065 tras el último aumento del 12,12% por Ley de Movilidad. El próximo incremento para jubilados y pensionados llega en septiembre.

¿Cómo hay que hacer el trámite?

Las mujeres que quieran empezar con el proceso deberán solicitar un turno previo para luego asistir a una oficina de ANSES, sólo a partir del 1 de agosto, no antes.

Carrozza también indicó que todavía no se conoce qué formulario deberán llenar, entre otros pasos, pero sí se recomienda a la gente que vayan con DNI, partida de nacimiento de cada uno de sus hijos/as, Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el caso de los chicos con discapacidad y sentencia de adopción si es necesario. Estos documentos serán solicitados para hacer el trámite.

Importante: antes de pedir turno desde agosto, es necesario revisar que los vínculos familiares estén actualizados, donde deben estar registrados todos los hijos y/o hijas. Para eso hay que ingresar en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social y seleccionar "Información Personal" ➡ "Relaciones Familiares".

En el caso de que alguno o todos los hijos no estén registrados, se deberá actualizar presentando DNI y partida de nacimiento en una oficina cercana de ANSES con turno previo. Es importante hacer estos pasos antes del 1 de agosto para no tener inconvenientes ni tener que hacer gestiones de más antes de arrancar con la jubilación.

- El universo de las 155 mil mujeres, ¿ya están en edad jubilatoria?

- "Sí, para acceder a una prestación jubilatoria hay dos extremos legales: la edad y la cantidad de años de servicios con aportes. Por lo tanto, esto está dirigido pura y exclusivamente a mujeres mayores de 60 y menores de 65. Menores de 65 porque la moratoria que permite completar estos años exige que sean menores de 65. A los 65 existe la posibilidad de solicitar una prestación por adulto mayor, una CUAM, entonces deja de tener derecho a adherir a una moratoria".

- ¿Sí o sí tienen que haber realizado algún aporte alguna vez?

- "No es necesario. Hoy una mujer que cumple 60 años, tiene que pasar por un análisis socioeconómico para adherir a la moratoria y puede pasar 24 años y 6 meses. Si tuviera dos hijos con una percepción de 12 meses de AUH, llega a los 6 años de reconocimiento que sumado a los 24 y 6 podría llegar a más de 30 años y acreditaría los servicios. Después hay que ver cada caso, una mujer de 62 años puede regularizar mayor cantidad de años de servicios, pero con un solo hijo por ahí no llega a completar los 30. Pero no es necesario que tengan aportes efectivos".

- Finalizado el trámite, ¿a qué jubilación van a acceder?

- "A la mínima. Esto también depende del caso, porque hay mujeres que tuvieron servicios en relación de dependencia y remuneraciones altas que arrojan un haber superior a la mínima. El cálculo de ANSES se compone de tres partes, una prestación básica universal que son 10.550 pesos para los beneficiarios y dos prestaciones que es la compensatoria y la adicional por permanencia que liquidan un 1,5% por cada año de servicio sobre el promedio de remuneraciones de los últimos 10 años. Es complejo pero tiene relación con lo efectivamente percibido. Entonces, si una mujer va a computar además de relación dependencia con remuneraciones altas, los hijos con tareas de cuidado tal vez llegue a una jubilación superior a la mínima. Si es una mujer no trabajó con aportes durante toda la vida y va a usar moratoria más reconocimiento de tareas de cuidado por hijo no va a salir de la mínima, que hoy está en 23.053 pesos y a partir de septiembre habrá una modificación de acuerdo a lo que arroje el índice de movilidad".

- En el mundo la ciencia ha permitido que vivamos más y muchos líderes mundiales han indicado que los sistemas previsionales van a crujir en algún momento. La economía argentina no es la más estable. ¿Esto es una medida electoral?

- "En mi opinión personal estoy absolutamente de acuerdo con el reconocimiento de estas dificultades en el ingreso al mercado laboral de las mujeres. Tal vez pensaría que sería mejor ser más amplio. En torno a la sustentabilidad del sistema previsional de Argentina, entiendo que si nosotros comprendemos que se trata de derechos sociales y que es necesario incluir este colectivo de personas que perdieron fuerza laboral por la edad, por qué tenemos que pensar en la sustentabilidad del sistema. ¿Alguien hoy se pregunta si la escuela pública es sustentable? No, porque todos entendemos que la educación pública es un derecho social. Entonces, no entender a la cobertura previsional como derecho social nos hace replantearnos la sustentabilidad del sistema. Entendiendo lo contrario deja de entrar en análisis la sustentabilidad, para suponer que el Estado debe procurar presupuestariamente lo necesario para poder cubrir a toda esta gente que sin cobertura dónde queda, qué pasa con esta gente que no tiene cobertura para las necesidades básicas, alimentarias, de salud, de remedios. ¿Por qué nos tenemos que preguntar si es o no sustentable el sistema? Máxime cuando el sistema previsional nacional no se financia únicamente con los aportes y las contribuciones de los servicios en relación de dependencia, tienen gran componente de aporte impositivo. Ya se está financiando con rentas generales, ¿por qué no incluir más?".