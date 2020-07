Pago del IFE en Julio | Así cobrarán quienes no ingresen un CBU hasta el 17

No cargué CBU ¿Cómo cobro el IFE en Julio?

La segunda tanda del Ingreso Familiar de Emergencia se encuentra en su penúltima instancia. Esta semana se completarán los pagos para aquellos beneficiarios que hayan ingresado su CBU recientemente, tanto si fue asignado por ANSES o de manera privada. Si este es tu caso y todavía no cobraste, podés consultar el calendario de pagos del IFE en Julio en esta nota.

Al anunciar que quienes habían cobrado el primer subsidio en efectivo debían crear una caja de ahorros para cobrar el segundo (y tercero, que ya está confirmado), ANSES estableció que la fecha límite para informar el CBU generado sería el día 17 de julio. Si bien la mayoría ha podido bancarizarse, hay quienes no tienen los medios para hacerlo o no se han enterado de la medida.

Contrario a otras versiones que han circulado en los últimos días, lo cierto es que estas personas SÍ cobrarán el bono de $10.000 aunque no alcancen a cumplir con la bancarización.

¿Cómo sé si cobro el IFE?

Si no informaste un CBU dentro del plazo establecido, vas a cobrar en efectivo a través de un banco el día que te asigne ANSES, que te avisará a enviándote un mensaje de texto a tu celular. Recordá que el padrón del IFE ya está definido, y por eso el organismo de asistencia social cuenta con tu información de contacto, siempre y cuando la hayas cargado correctamente en Mi ANSES y esté actualizada.

¿Necesito inscribirme para cobrar el IFE en efectivo?

No, no hace falta ningún tipo de inscripción u otro trámite. Sólo ir personalmente al banco con tu DNI el día de cobro informado por ANSES.

IMPORTANTE: el mismo día de pago del segundo IFE en efectivo, la entidad bancaria asignada a cada beneficiario/a del bono le creará una cuenta bancaria. De esta manera, ANSES se asegura que todo el padrón cuente con una caja de ahorros para recibir el tercer bono.

¿Cuándo se sabrá el cronograma de pagos?

Para las personas que no ingresen CBU hasta el 17 de julio, no habrá cronograma de pagos. ANSES informará a cada beneficiario o beneficiaria por separado con un SMS a su celular. Por el momento no se ha hablado de una fecha estimada pero, teniendo en cuenta que el pago del tercer IFE empezará a mediados de agosto, lo más probable es que las fechas de cobro se ubiquen entre el 20 de julio y el 10 del mes próximo.