ANSES | IFE, bono y todas las medidas que planea el Gobierno

De cara a las elecciones de noviembre, son varias las medidas que está tomando el Gobierno Nacional, entre las que es casi seguro el relanzamiento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el pago de un nuevo bono para muchos beneficiarios.

Con los cambios políticos y los próximos comicios, el universo de ANSES también tiene modificaciones y novedades. Sin embargo, es importante saber que no se van a cortar planes ni prestaciones, sino más bien se sumarán nuevos beneficios.

¿Qué medidas va a anunciar el Gobierno?

Las iniciativas que más fuerte suenan son:

Nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 4.

Bono de $6000 para jubilados y pensionados.

Aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y por ende también varios planes y prestaciones de ANSES.

Aumento del piso al Impuesto a las Ganancias

Créditos a tasa cero para trabajadores en relación de dependencia.

Nuevo Plan PreViaje, donde se incluiría a jubilados.

Ampliación de programas de empleo en conjunto con planes sociales.

Cuánto y cuándo se paga el IFE 2021

Todavía falta el anuncio oficial del Gobierno Nacional, pero se estima que el nuevo IFE estará en $16.200 aproximadamente y se podría pagar en octubre, o a más tardar en noviembre, teniendo en cuenta que se vienen las elecciones.

¿Quiénes cobran el nuevo IFE?

La diferencia es que este IFE será más segmentado y selectivo para ayudar a los sectores más vulnerables. En ese sentido, este año abarcaría entre 2 y 3 millones de personas (en el 2020 fue para 9 millones).

Así, serían compatibles para cobrar:

Personas sin trabajo formal registrado

Asignación Universal por Hijo (AUH)

AUH por discapacidad

Asignación por Embarazo (AUE)

Becas Progresar

Monotributistas de categorías A y B

Monotributistas sociales

Empleadas de casas particulares (domésticas)

Además, como requisitos deben ser personas de entre 18 y 65 años y ser argentinos nativos o naturalizados con al menos dos años de residencia en el país.

NUEVO IFE 2021: QUIÉNES LO RECIBEN

¿Quiénes reciben el bono de $6000?

Por otro lado, se pagaría un nuevo bono de $6000 a jubilados, pensionados y Pensiones no Contributivas (PNC), siempre y cuando estos últimos sean mayores de edad.

Recordemos que en agosto se dio un bono extra de $5000. A raíz de la inflación, esta vez sería un poco mayor y la idea es no dejar de dar una ayuda económica a estos grupos que no pueden recibir el IFE. Sin embargo, sería para quienes cobran la mínima o no superan determinado monto. También podría llegar en octubre.

TODO SOBRE EL BONO DE $6000 PARA JUBILADOS

¿Cuánto aumenta el salario mínimo?

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) aumentaría un 46% aproximadamente, o sea un 10% más de lo que se esperaba. En ese sentido, podría llegar a los $32.000 y, por supuesto, beneficiará a los trabajadores en relación de dependencia, pero también a los planes.

¿Aumentan los planes sociales?

Si sube el salario mínimo, también se incrementan los montos de los planes y otras prestaciones. Así, el aumento sería para jubilaciones y pensiones, asignaciones, planes como Potenciar Trabajo (mitad del mínimo), Fondo de Desempleo, Plan Acompañar, Becas Progresar, entre otros.

Por ejemplo, Potenciar podría alcanzar unos $16.000. Acá, te dejamos las novedades sobre el nuevo aumento al salario mínimo.

¿Hay aumento para AUH y Tarjeta Alimentar?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) recibió el aumento del 12,39% junto a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones en septiembre. Sin embargo, no se descarta otorgar otra ayuda adicional o bono para este grupo, aunque no se puede confirmar hasta que sea anunciado oficialmente.

AUH septiembre 2021 por hasta 6 hijos

Por su parte, también se habló de un aumento de $3000 para la Tarjeta Alimentaria. De ser así, los montos pasarían a ser de $9000 para un hijo, $12.000 por dos y $15.000 por tres o más y para Madres de 7 hijos con PNC. Sin embargo, tampoco es oficial y habrá que esperar a que lo confirmen.

Tarjeta alimentar: fechas de cobro septiembre y octubre