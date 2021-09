ANSES | Cuánto y cuándo se paga el nuevo IFE 2021

En los últimos días, la gran novedad del pago de un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 2021 en medio del contexto de elecciones y los cambios políticos se instaló y generó mucha expectativa.

Todavía falta que el presidente Alberto Fernández haga los anuncios oficiales de todas las nuevas medidas del Gobierno Nacional. Sin embargo, hay algunos puntos para tener en cuenta que más o menos se pueden ir estimando, como las fechas y montos de cobro.

¿De cuánto va a ser el nuevo IFE?

No está confirmado oficialmente, pero teniendo en cuenta que el año pasado fue de $10.000, este año podría pagarse alrededor de $16.200. Esto es teniendo en cuenta a inflación acumulada y la crisis que todavía provoca la pandemia.

MONTOS DE COBRO SEPTIEMBRE 2021

¿Cuándo se cobra el IFE 2021?

La fecha tampoco es exacta, pero como se espera que se anuncie durante esta semana, lo más probable es que se pague en octubre o a más tardar en noviembre, ya que se vienen las elecciones legislativas.

En ese contexto, el objetivo sería abonarlo antes de que termine el año, al igual que el resto de las medidas que planea lanzar el Gobierno. Sin embargo, todo será confirmado y comunicado por el Ejecutivo y los medios oficiales.

FECHAS DE COBRO SEPTIEMBRE 2021

¿Para quiénes es la ayuda económica?

Siguiendo los grupos y requisitos para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia del 2020, ahora podrían ser muy similares. La diferencia es que este IFE será más segmentado y selectivo para ayudar a los sectores más vulnerables. En ese sentido, este año abarcaría entre 2 y 3 millones de personas (en el 2020 fue para 9 millones).

Así, serían compatibles para cobrar:

Personas sin trabajo formal registrado

Asignación Universal por Hijo (AUH)

AUH por discapacidad

Asignación por Embarazo (AUE)

Becas Progresar

Monotributistas de categorías A y B

Monotributistas sociales

Empleadas de casas particulares (domésticas)

Además, como requisitos deben ser personas de entre 18 y 65 años y ser argentinos nativos o naturalizados con al menos dos años de residencia en el país.

NO lo van a recibir:

Trabajadores en relación de dependencia, en blanco

Jubilados y pensionados

Pensiones no Contributivas (PNC)

Asignaciones Familiares de sistema SUAF

Monotributistas de categorías C o superiores

No recibir otro plan o salario complementario como Potenciar Trabajo, Fondo de Desempleo, Plan Acompañar, entre otros.

¿Se va a pagar en todo el país?

Sí, se va a pagar en todo el país. No hay que confundirlo con el bono de emergencia que se pagó en mayo, que fue solo para el AMBA. En este caso, es igual al IFE del 2020, es decir que alcanza a todas las provincias.

IFE 4 anses inscripción 2021

Es importante saber que todavía no hay un formulario para anotarse en el IFE 4 y tampoco se envía por mail la información. Por eso para evitar estafas, no hay que dar información a terceros ni completar solicitudes que no sean oficiales. Desde el Gobierno y ANSES se va a dar esa información, al igual que los medios de comunicación.

Por otro lado, aquellas personas que cobraron la ayuda económica en el 2020, están en una base de datos, lo cual puede ayudarlos a tener más posibilidades de recibirlo nuevamente. Sin embargo, no les asegura el pago.

Lo que sí hay que hacer para anticiparse es actualizar los datos en la aplicación Mi ANSES.

¿Por qué actualizar los datos en Mi ANSES?

Es la manera de que ANSES sepa que te corresponde determinada prestación, ya sea asignación, bonos o en este caso el IFE, y también para que -llegado el caso- puedan ponerse en contacto por mail o por teléfono.

Por ejemplo, una persona que tenía SUAF pero perdió el trabajo puede pasar a AUH, pero debe actualizar la información. La base de datos de ANSES es clave para evitar demoras y asegurar los pagos que te corresponden. En el caso del IFE, no es una forma de inscripción, pero sí es la manera de que el organismo sepa que cumplís los requisitos.

CÓMO ACTUALIZAR LOS DATOS EN MI ANSES PASO A PASO

Bono $6000: quiénes lo cobran

Otra de las medidas que se estarían por lanzar es un nuevo bono de $6000 para jubilados, pensionados y Pensiones no Contributivas (PNC), siempre y cuando estos últimos sean mayores de edad.

El mismo también será mayor al anterior, que fue de $5000, para ajustarse a la inflación. Lo que hay que tener en cuenta es que seguramente será destinado a las jubilaciones y pensiones mínimas o que no superen determinado monto.

Aumento de salario mínimo

También aumentaría un 46% aproximadamente el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Actualmente está en $28.080 y podría pasar a ser de unos $32.000.

En ese sentido, va a beneficiar a los trabajadores registrados pero también a diferentes planes y prestaciones de ANSES, ya que se rigen por el salario. Entonces, podrían volver a aumentar jubilaciones y pensiones, asignaciones, planes como Potenciar Trabajo (mitad del mínimo), Fondo de Desempleo, Plan Acompañar, Becas Progresar, entre otros.

Todo sobre el aumento del salario y los planes