Garrafa de Anses: cuándo cobro en junio y cómo me inscribo

En tiempo de coronavirus, hay un programa social fundamental para calefaccionar las viviendas y evitar posibles enfermedades respiratorias: el Programa Hogar de la Garrafa Social.

En Argentina, cerca del 30% de la población no cuenta con red de gas natural domiciliaria. Por este motivo, el Gobierno implementa este plan de ayuda económica para asistir a familias que vivan en zonas sin servicio de gas natural o que no por algún motivo no estén conectados a la red de distribución domiciliaria de gas natural.

Esta es la fecha de cobro de junio

Documento Fecha de cobro

0 8 de junio

1 9 de junio

2 10 de junio

3 11 de junio

4 12 de junio

5 16 de junio

6 17 de junio

7 18 de junio

8 19 de junio

9 22 de junio

En todos los casos tienen tiempo hasta el 13 de julio para percibir el beneficio.

¿Cuánto pagan por la garrafa?

Este programa aporta un valor en efectivo que desde el año pasado está en $183. Este monto puede variar dependiendo la zona geográfica del país.

La cantidad de garrafas varía en función de la cantidad de miembros del hogar, la ubicación geográfica y la época del año, según el siguiente criterio:

una cantidad adicional para aquellos beneficiarios que residan en las provincias de: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén.

una cantidad adicional para aquellos beneficiarios cuyos hogares cuenten con más de cinco (5) integrantes.

un calendario estacional, aumentando el subsidio en los meses de invierno.

¿Quiénes pueden cobrar?

Están habilitados para cobrar todas las personas que no cuenten con servicio de gas natural y/o no estén adheridos a la red de domicilios registrados. Previo cumplimiento de algunos requisitos.

A aquellas personas que no tienen servicio de gas natural en el hogar y cuyos ingresos mensuales sean de hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles.

A quienes convivan con un familiar discapacitado y sus ingresos mensuales sean de hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles.

A los habitantes de la Patagonia con ingresos mensuales de hasta 2,8 salarios mínimos vitales y móviles, o con un familiar discapacitado con ingresos de hasta 4,2 salarios mínimos vitales y móviles.

En función de los ingresos y de la conexión o no a la red de gas natural, ANSES realiza el control y si corresponde el derecho, deposita mensual y automáticamente (sin necesidad de hacer ningún trámite) en la cuenta bancaria del beneficiario el monto correspondiente al subsidio. Esta situación comprende a la gran mayoría de los titulares de derechos de la ANSES.

¿Qué necesito?

Tener registrados los datos personales y del grupo familiar en ANSES.

¿Cómo hago?

Chequeá si tus datos y los de tu grupo familiar están registrados en MiAnses, ingresando con la Clave de la Seguridad Social.

Si vos y tu grupo familiar ya están registrados en ANSES, la acreditación es automática a través de:

Depósito del subsidio en la cuenta bancaria o boca del Correo Argentino en la que cobrás habitualmente la prestación de ANSES.

Si no cobrás otra prestación de ANSES y no tenés acreditada una cuenta bancaria: Te crearán una cuenta bancaria o te asignarán automáticamente una boca de pago del Correo Argentino.

En caso de tener tus datos y los del grupo familiar registrados y no recibiste aún el subsidio, llamá a los números 0800-666-HOGAR (46427) y 0800-666-1518 (Defensa del Consumidor) o la línea telefónica gratuita de la ANSES, 130 de 8 a 2.