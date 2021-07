ANSES | Qué van a cobrar las Pensiones No Contributivas en julio

Así como se habló de un bono para jubilados y pensionados que otorgaría la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la misma información llegó a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), que ya arrancaron a percibir sus haberes de julio.

Qué se sabe y qué no sobre el pago de un refuerzo extra durante el séptimo mes del año es lo que vamos a detallar a continuación.

¿Hubo un bono para pensiones no contributivas?

Se otorgó un bono a Pensiones No Contributivas (PNC), jubilados y pensionados. El mismo fue de $3000 pero se dividió en dos pagos de $1500 cada uno, en abril y mayo. Este fue el último informado por el Gobierno y por ahora no hay detalles de uno nuevo. Sin embargo, siempre se puede reclamar en caso de no haberlo recibido.

Cómo reclamar falta de pago paso a paso

¿Se volverá a dar un pago extra en julio?

Sucede una situación similar a la de los jubilados y pensionados. Si bien se ha hablado de un extra que anunciaría ANSES próximamente, por el momento no hubo un comunicado oficial, motivo por el cual no se puede confirmar totalmente la noticia.

Es importante revisar la fecha de algunas publicaciones o de notas periodísticas, ya que se pueden referir a pagos anteriores. En otros casos, puede llegar a tratarse de información falsa. De cualquier manera, en el caso de pagarse un bono este mes, ANSES lo comunicará en sus canales oficiales, como también los medios.

Canales oficiales de ANSES

Página web oficial de ANSES

Se pueden enviar mensajes a su cuenta de Facebook y Twitter.

Llamando al 130 para atención telefónica. Las consultas sobre trámites funcionan las 24 horas, mientras que para recibir atención personalizada es de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

Atención Virtual . Se ingresa por internet con CUIL y Clave de Seguridad Social que se puede generar en el momento. Recibe hasta 60.000 trámites diarios de 00 a 20 horas los días hábiles.

. Se ingresa por internet con CUIL y Clave de Seguridad Social que se puede generar en el momento. Recibe hasta 60.000 trámites diarios de 00 a 20 horas los días hábiles. Mi ANSES: otra plataforma virtual donde hay que entrar con CUIL y Clave de Seguridad Social. Permite actualizar datos, presentar la Declaración Jurada de AUH, consultar fecha y lugar de cobro, cambiar de boca de pago, solicitar turno para asistir a la agencia, etc.

otra plataforma virtual donde hay que entrar con CUIL y Clave de Seguridad Social. Permite actualizar datos, presentar la Declaración Jurada de AUH, consultar fecha y lugar de cobro, cambiar de boca de pago, solicitar turno para asistir a la agencia, etc. Asistir con y sin turno (depende el trámite) a cualquier oficina cercana al domicilio.

Vía correo o mensaje de texto la entidad puede comunicarse para enviar información.

¿Cuánto cobran este mes las PNC?

Pensión Madre de 7 hijos o más: es equivalente a la jubilación mínima, es decir que perciben $23.064 aproximadamente.

aproximadamente. Pensión por Vejez o Invalidez: equivale al 70% de la mínima, o sea que cobran $16.145 aproximadamente.

¿Cuál es el calendario de pagos julio 2021?

Este jueves 1 de julio les corresponde percibir el haber a los titulares de PNC con documento finalizado en 0 y 1. El resto del calendario continúa así:

Documentos 2 y 3 ➡ viernes 2 de julio

Documentos 4 y 5 ➡ lunes 5 de julio

Documentos 6 y 7 ➡ martes 6 de julio

Documentos 8 y 9 ➡ miércoles 7 de julio

Cronograma de pagos JULIO 2021

¿PNC va a recibir la Tarjeta Alimentar?

El Ministerio de Desarrollo Social está evaluando el ingreso de nuevos grupos en un nuevo reempadronamiento. Entre ellos están sólo las PNC por discapacidad hasta 18 años y las Madres de 7 hijos con PNC. Si bien tienen buenas posibilidades de recibir la Tarjeta Alimentar, no tienen una fecha de cobro asignada ni se ha informado cuándo se actualizará el padrón.