AUH y SUAF | Cuánto cobro con el descuento por créditos ANSES

Con el calendario de pagos de septiembre 2021 puesto en marcha por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), también se dieron a conocer los montos de cobro con el aumento del 12,39% para todos los beneficiarios a quienes les corresponde.

Sin embargo, también hay muchos que aún están pagando las cuotas por créditos ANSES, entre ellos las asignaciones, sobre todo la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

¿Cuánto se descuenta por préstamos?

Generalmente se descuenta entre $500 y $700 por las cuotas mensuales para pagar un préstamo de ANSES. El mismo se extrae del total a cobrar, o sea de la cuenta en la que se recibe la asignación. Por este motivo pueden ver en el detalle un monto menor.

¿Cuánto cobra AUH con descuento en septiembre?

Con el aumento de este mes, la Asignación Universal por Hijo (AUH) sube a $4040 por cada chico menor a cargo. En su momento, desde ANSES indicaron que podrían llegar a percibir $3480 con el descuento por préstamos, es decir que se estaría descontando $560.

El monto puede llegar a ser menor según la cuota, que puede ser de hasta $700 como se mencionó anteriormente. Esos serían los totales contando el crédito para una AUH con un solo hijo, pero se multiplica según la cantidad de chicos.

MONTOS AUH SEPTIEMBRE POR HASTA 6 HIJOS

¿Cuánto va a percibir SUAF al descontar el crédito?

En el caso de SUAF, o sea los trabajadores en relación de dependencia o monotributistas que reciben la asignación familiar, con el incremento van a cobrar $5063. El mismo descuento se debe aplicar por la cuota de un crédito que estén pagando.

Es decir que en septiembre, pueden llegar a cobrar entre $4363 y $4563 aproximadamente teniendo el cuenta del rango $500-$700 que se puede llegar a descontar. También se trata del valor por un hijo.

Liquidación SUAF septiembre 2021

¿Cuándo cobro AUH y SUAF?

Ambas asignaciones perciben sus haberes los mismos días:

DNI terminado en 0 ➡ miércoles 8 de septiembre

DNI terminado en 1 ➡ jueves 9 de septiembre

DNI terminado en 2 ➡ viernes 10 de septiembre

DNI terminado en 3 ➡ lunes 13 de septiembre

DNI terminado en 4 ➡ martes 14 de septiembre

DNI terminado en 5 ➡ miércoles 15 de septiembre

DNI terminado en 6 ➡ jueves 16 de septiembre

DNI terminado en 7 ➡ viernes 17 de septiembre

DNI terminado en 8 ➡ lunes 20 de septiembre

DNI terminado en 9 ➡ martes 21 de septiembre

¿Cómo consultar el saldo de deuda?

Consultar el saldo de la deuda es sencillo. Hay que ingresar a la página oficial de Créditos ANSES y:

1) Entrar con número de CUIL.

2) Seleccionar "Consultar".

3) Vas a ver el monto a cobrar con el descuento.

Importante: si guardás captura de pantalla del cobro mensual, vas a poder revisar cuánto cobraste el mes pasado y así verificar lo que te descontaron por la cuota.

Fuente: ANSES

¿Por qué figura un monto más alto?

El mes pasado algunas asignaciones vieron montos más altos de deuda por créditos ANSES, pero en ocasiones se debe a errores de sistema y no porque deban más. En esos casos, una forma segura de conocer el valor real es consultando en Atención Virtual con CUIL y Clave de Seguridad Social:

1) Seleccionar "Iniciar atención".

2) Elegir en el listado "Asesoramiento o consulta".

3) Verificar que los datos personales sean correctos.

4) Cargar la documentación correspondiente (DNI la mayoría de las veces) y escribir el mensaje con la consulta. Generalmente desde ANSES se responde al correo electrónico, por eso es importante tener siempre los datos actualizados.

Importante: Atención Virtual funciona de 00 a 20 y recibe hasta 60.000 trámites diarios.

Fuente: ANSES

¿Qué pasa con los créditos para asignaciones?

Por ahora no han vuelto a estar disponibles los préstamos para las titulares de asignaciones, o sea que no pueden sacar uno nuevo. Actualmente sólo pueden solicitar los jubilados, pensionados y Pensiones no Contributivas (PNC) a través de Mi ANSES.

Estos últimos pueden pedir diferentes montos y en 24, 36 o 48 cuotas. Además, pueden hacer el trámite por internet.

Cómo pedir un crédito ANSES paso a paso

¿Cómo consultar liquidación y fecha de cobro?

Hay 3 opciones para consultar la fecha de cobro:

1) Ingresar a la página oficial de ANSES y seleccionar en el inicio "Calendario de pagos", donde figuran las fechas para todos los beneficiarios.

2) Ingresar a Fecha y lugar de cobro ANSES con número de CUIL, donde vas a ver el detalle de la liquidación, día y lugar de pago.

3) Ingresar en Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social y elegir "Cobros" para saber el detalle.