ANSES | ¿Van a pagar un bono a la Asignación Universal por Hijo?

La expectativa por la llegada de bonos, pagos extra o cualquier otro tipo de ayuda económica por parte del Gobierno continúa, sobre todo porque se esperan más anuncios, como había adelantado la directora de ANSES, Fernanda Raverta.

En ese sentido, una de las mayores dudas es qué van a recibir las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que además es uno de los grupos que más lo necesita.

¿Está confirmado el bono para AUH?

Aunque otros medios de comunicación lo han publicado, la realidad es que no está confirmado aún el bono para AUH y el Gobierno Nacional todavía no hace un anuncio oficial.

Esto no quiere decir que no vayan a recibir una ayuda económica, sino que falta que desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) o presidencia anuncien la novedad y den los detalles sobre cómo será la ayuda, cuánto y cuándo podría darse.

Esto es porque no se sabe si llegará como un bono, como un aumento, ampliación de la Tarjeta Alimentar o cualquier otro beneficio. Pero las titulares de AUH deben saber que van a recibir una ayuda. Sin embargo, primero se deberá tener en cuenta la inflación para definirlo.

¿Cuándo y cuánto se pagaría?

En su momento, según trascendidos, se habló de que podría llegar a ser un bono de $6000 por hijo y que se pagaría en lo posible antes de las elecciones del 14 de noviembre. Pero sin anuncio oficial, no se pueden confirmar estos datos.

Sí ya se puede esperar para noviembre porque está por arrancar el mes y dentro de poco arranca un nuevo calendario de pagos de ANSES, que también viene con novedades.

¿Cuándo van a anunciar un bono para la asignación?

Teniendo en cuenta que el próximo lunes es 1 de noviembre, se espera tener noticias durante esos días. En el último tiempo salieron muchos anuncios y medidas económicas y ya se había anticipado que habría más.

Sin embargo, desde el Gobierno no adelantan cuándo harán un comunicado oficial, por lo que resta aguardar y siempre tener dos cuestiones en cuenta:

Mantener los datos actualizados a través de Mi ANSES .

. No dar información a terceros y siempre informarse por los canales oficiales

¿Qué pagos sí tiene asegurados AUH para noviembre?

Asignación de $4040 por cada hijo o hija menor o con discapacidad

Tarjeta Alimentar: $6000 por un hijo, $9000 por dos y $12.000 por tres o más

Retenido o acumulado si presentan la Declaración Jurada en Mi ANSES: $7083 por cada chico

Salario complementario de Potenciar Trabajo si están en el programa y cumplen los requisitos: en noviembre será de $15.969.

Además hay que recordar un beneficio nuevo para AUH que es el cobro anticipado y unificado de la Tarjeta Alimentaria. Desde el mes que viene se paga en la cuenta de la AUH y en sus días de cobro, o sea que se adelanta el pago. Además podrán retirar el dinero del cajero y usarlo para la compra de cualquier producto y no sólo alimentos, pero siempre y cuando sea para sus hijos.

¿Cuándo cobra AUH en noviembre 2021?

Las fechas de cobro estimadas -ya que ANSES todavía no publicó el cronograma oficial- tendrían cambios por el feriado del 22 de noviembre y son:

DNI terminados en 0 ➡ lunes 8 de noviembre

DNI terminados en 1 ➡ martes 9 de noviembre

DNI terminados en 2 ➡ miércoles 10 de noviembre

DNI terminados en 3 ➡ jueves 11 de noviembre

DNI terminados en 4 ➡ viernes 12 de noviembre

DNI terminados en 5 ➡ lunes 15 de noviembre

DNI terminados en 6➡ martes 16 de noviembre

DNI terminados en 7 ➡ miércoles 17 de noviembre

DNI terminados en 8 ➡ jueves 18 de noviembre

DNI terminados en 9 ➡ jueves 18 de noviembre

Así, se estima que estas también serán las fechas de carga de la Tarjeta Alimentar, ya que deja de existir el plástico y tendrán antes el depósito. De todas formas, deberá ser confirmado por ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social.

¿Vuelven los créditos para asignaciones?

En el 2021, los préstamos de ANSES para AUH no estarán disponibles, pero podrían volver en 2022 cuando las beneficiarias hayan pagado la mayor cantidad de cuotas o incluso ya no deban ningún crédito. Esto sucede porque la cuota no puede superar el 20% de lo que cobran por la asignación.

Lo que sí podría pasar este año es que se habiliten los nuevos créditos para asignaciones a tasa cero por parte de AFIP. Es una fuerte posibilidad, pero aún no están confirmados.

¿Cómo acceder a la tablet gratis para AUH?

El programa Conectando con Vos es una iniciativa que parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y entrega tablets gratis a diversos beneficiarios de ANSES, entre ellos AUH (es compatible) para que puedan mantener una conexión a internet con dispositivos y, sobre todo, que los hijos a cargo puedan usarlo para sus estudios.

Por ese motivo no hay una inscripción habilitada, sino que la entrega se articula con el Ministerio de Educación y diferentes municipios y jurisdicciones del país, pero con prioridad a las zonas rurales. No se encarga ANSES, pero sí se pueden actualizar los datos para siempre tener más posibilidades.