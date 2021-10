ANSES | Cuáles son los pagos confirmados para octubre

Durante esta semana hubo muchas dudas sobre las medidas económicas que aplicará el Gobierno, principalmente alrededor del cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que llegaría con otro formato y quizás hasta un nombre diferente.

En ese contexto, hay varias iniciativas que ya están confirmadas y otras que todavía no fueron anunciadas oficialmente, un comunicado que se está haciendo esperar desde hace varios días. El presidente Alberto Fernández dijo que pronto habrá definiciones, ya que además arranca octubre, el mes en el que llegarían los pagos.

¿Cuáles son las medidas confirmadas?

Hasta ahora, está totalmente confirmado un aumento y diversos planes.

Aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM)

El salario mínimo aumenta un 52,7% este año según lo que definió el Gobierno. Se acreditará en tres tramos en septiembre (se ve en el cobro de octubre), octubre y febrero de 2022. De esta manera beneficia a los trabajadores en relación de dependencia y planes como Potenciar Trabajo y el Plan Acompañar.

Los montos del mínimo quedan así: $31.104 (septiembre), $31.938 (octubre) y finalmente a $32.616 en febrero. Lo mismo es para el Plan Acompañar, ya que recibe el básico por seis meses. En cuanto a Potenciar Trabajo, llegará a $15.552 (septiembre), $15.969 (octubre) y $16.308 (febrero).

Plan Mi Pieza

El nuevo plan Mi Pieza está destinado a mujeres mayores de 18 años que vivan en barrios populares del país, quienes pueden recibir financiamiento que va de $100.000 a $240.000 para refaccionar, mejorar o ampliar su vivienda.

En ese sentido, necesitan el Certificado de Vivienda Familiar para llenar el formulario de inscripción, que es totalmente online, y recibir la ayuda. También pueden consultar si están dentro de un barrio popular.

Jubilación anticipada

El Gobierno Nacional oficializó la implementación de la jubilación anticipada, por la que mucha gente podrá jubilarse 5 años antes de la edad prevista. Es decir que los hombres podrán hacerlo a los 60 años y las mujeres a los 55 años, siempre y cuando tengan los 30 años de aportes efectivos, un requisito excluyente.

Programa Registradas

Este programa está destinado a reducir la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares o empleadas domésticas, con el fin de que puedan estar en blanco y así lograr un mejor sueldo, aportes jubilatorios y obra social.

Mediante el plan, cuando se de un alta nueva en AFIP de una trabajadora, el Gobierno pagará entre el 30% y el 50% de los sueldos, o sea que se hará cargo de ese pago y el empleador no tendrá que poner más dinero, con lo cual no sería un inconveniente registrar a su empleada/o.

¿Qué pagos de ANSES hay en octubre 2021?

Continúan como de costumbre los pagos de jubilaciones, pensiones, Pensiones no Contributivas (PNC), asignaciones y diferentes planes sociales. De hecho ANSES ya presentó el calendario de pagos de octubre 2021.

También están los aumentos a los planes junto al salario mínimo, Tarjeta Alimentar y, como ya sabemos, pueden llegar los adicionales como IFE o bonos.

¿Cuáles son las medidas posibles?

Si bien es seguro que llegan pagos adicionales y ayudas económicas, teniendo en cuenta la inflación y que se acercan las elecciones del 14 de noviembre, no se sabe exactamente cómo serán. Además, falta el anuncio oficial del Gobierno, motivo por el cual son consideradas "posibles".

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

El cuarto IFE podría llegar con un formato y nombre distintos. El presidente Alberto Fernández adelantó que será "algo nuevo" y que pronto habrá definiciones. Se espera que el anuncio llegue la semana que viene para confirmarse toda la información.

El mismo sería de $15.000 en octubre o antes de las elecciones de noviembre para trabajadores informales (en negro), personas desocupadas y monotributistas de categorías A y B. No entran los trabajadores registrados, jubilados, pensionados, AUH ni asignaciones SUAF.

Bono para AUH

Si bien AUH no recibirá el nuevo IFE, sí tendrá una ayuda económica. Se estima que será un bono y el mismo podría ser de $6000 para todo el país. Sin embargo, también se estarían acercando nuevos créditos a tasa cero, pero esta vez por parte de AFIP y no de ANSES.

De todas formas, hay que esperar a la confirmación oficial.

Bono para jubilados y pensionados

El nuevo bono para jubilados, pensionados y Pensiones no Contributivas (PNC) también sería de $6000, pero al no haber sido anunciado no se sabe si se pagará con los haberes de octubre, ya que las liquidaciones ya salieron.

¿Hay aumento de la Tarjeta Alimentar?

También se habló de un aumento para el plan alimentar. De ser así, estaría en $3000 más, o sea $9000 por un hijo, $12.000 por dos y $15.000 por tres o más. Sin embargo, tampoco está confirmado y hay que recordar que es una iniciativa de Desarrollo Social y no de ANSES.

Por el momento, los detalles de todas estas medidas son totalmente estimadas.

¿Cuándo son los próximos incrementos?

Como el último aumento del 12,39% llegó en septiembre por Ley de Movilidad, el próximo será en diciembre.