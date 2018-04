Emocionante: le festejó el cumpleaños a su perro con un asado

COMPARTIDOS: 0

Fausto Valenzuela es un agente policial rosarino que compartió la imagen de su can Rocko, quien cumplió quince años, y que como muestra de afecto por tantos años de amistad, le preparó un asado. A pesar del gesto, este especial regalo esconde una triste historia de fondo.

“Él se merece más de lo que pide día a día… Anduviste en en todos los patrulleros que anduve.. Guardias, recargos y ospe… No te importaba.. Tus ojos estrábicos cuando veía las balizas del techo de la patrulla… Allanamientos donde te sentabas en la puerta de la casa y no dejabas que ningún civil entrara”.

“Ese eras vos el perro policial… El que todo lo podía.. Hermano hoy te cuesta hasta tomar agua o levantarte a la mañana.. Pero estamos juntos… Nuestro ritual cuando abro la puerta del auto cuando llego a casa. Puedo tener el mayor de los problemas pero tu lengua en mi oreja me calma… El veterinario dijo que estas en tu último año de vida. Tus riñones te juegan una mala pasada… Pero vos estás siempre ahuyentando cuan Harry pase por la cuadra.. Todos estos años no llegó un impuesto a casa, el cartero no se te animaba”, describe Valenzuela.

Luego, explica como fue que conoció a Rocko: “Un día apareció un señor de Santo Tomé y dijo que no podía tenerlo porque era agresivo. Se ofreció a dejar alimento balanceado. Ahí contó que el 18 de febrero cumplía un año. Por eso anoté la fecha. En la comisaría no le daban agua, la comida había desaparecido. Así fue que lo adopté”.

Según el agente, el perro siempre llama la atención de los vecinos: “A veces me piden que me saque el casco para que nos saquen una foto. Porque él va adelante (en una especie de canasto) sentado como un humano”, reveló al hablar sobre los paseos que da en su moto con Rocko.

El perro famoso

Rocko cobró protagonismo cuando se metió en la cancha e interrumpió el clásico entre Colón y Unión en un partido de 2011 en el Cementerio de los Elefantes. Héctor Baldassi, el árbitro de ese entonces, se acercó y antes de sacarlo del predio lo acarició.

Por último, Valenzuela comentó en el post el deseo de que su perro Rocko, ya muy débil, conociera a su hijo que iba a nacer en febrero: “Mi hijo ya nació el 28 de febrero. Pesó un kilo y sigue en neo. Esperamos unas dos semanas más para que salga. En el barrio están todos enloquecidos esperando que lleguemos en el auto con el nene para que Rocko lo vea”, completó el dueño de Rocko.