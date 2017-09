Mendoza: furor por la moto peluche que se roba todas las miradas

COMPARTIDOS: 0

La moto, es uno de los medios de transporte más utilizados del mundo. Claramente su fama se debe a tres factores: la facilidad a la hora de conducir, el bajo costo económico para adquirir una y el ínfimo consumo de combustible que necesita.

Hay millones de tipos de motos en el planeta, reformadas, adaptadas, con toques personalísimos, algunos más raros o insólitos que otros, veamos:

Este vehículo es considerado como la motocicleta más extensa sobre del mundo y llega a medir 26.3 metros de largo. ¿Sería algo complicado doblar con ella en curvas cerradas, no?

Si sos una persona con familia numerosa o tenés un gran grupo de amigos que aman las motos, este modelo seguro es el que más te va a cerrar, ya que pueden andar sobre el: 10 personas, porque consta de 10 asientos, 10 manubrios y 10 motores. Si bien todos los conductores pueden ir juntos al mismo lugar, la platita para la nafta es difícil de costear

El dicho “las apariencias engañan” se aplica a este modelo, que parece una moto normal pero en realidad tiene el motor más “power” dentro del universo de las dos ruedas. ¿Cuál es la potencia? 400CV.

Por último llegamos al tan ansiado “modelo felpudo”. Una singularidad que circula por las calles de Mendoza con un toque que en ningún lugar del mundo han osado implementar, lo que le debe dar al conductor de este rodado la sensación de ser único y original (que por cierto no se equivoca).

Esta moto de no más de 150cc, no proporciona aparentemente nada en particular que no tenga ninguna otra de este tipo y cilindrada pero su “toque mágico” es generar en la retina de todos aquellos que la ven, un recuerdo imborrable.