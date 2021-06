Trabajar para crear un detalle romántico nunca está de más. O casi nunca. La sorpresa suele ser una aliada importante cuando uno se propone esto, o por lo menos así debe haberlo imaginado David, el joven español que se hizo viral por, literalmente, llevar arena y agua de mar al baño de su casa. Es que, según relató en el video que publicó en TikTok, su novia no podía ir a la playa en Valencia porque tenía que trabajar, pero el fue igual y decidió recrear la experiencia para ella a domicilio.

Mirá el video:

"A mi chica no la pude llevar porque yo iba por trabajo a Valencia, pues le traje la playa a casa, en la provincia de Toledo", escribió David para dar contexto a las imágenes en las que se lo puede ver comprando bidones de agua y recogiendo arena en una bolsa grande. Con lo obtenido en la playa, el enamorado volvió a su hogar para preparar la puesta en escena que había imaginado.

Cada uno imaginará la cara que puso la novia al encontrarse con agua de mar en la bañera y un el piso del baño lleno de arena y pétalos de rosas. Algunos seguidores de David no se guardaron los comentarios: "Me llenan el baño de arena y me paso llorando un mes" publicó una. Otros se lo tomaron con más humor, como la mismísima destinataria de la playa en casa, que ironizó: "¿De todos los hombres me ha tocado a mí el más moñas? Si es que ya lo decían en los comentarios de TikTok, que las mujeres no necesitamos esos detalles".