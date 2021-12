Viral: el 'profesor cumbiero' que le canta a sus alumnos reprobados

Llegar a fin de año siendo un alumno escolar suele ser un momento de tensión y nerviosismo, y más para aquellos que no cumplieron con las exigencias de sus profesores durante el periodo de clases. Es a esta altura cuando los estudiantes se enteran si podrán disfrutar de las vacaciones o deberán seguir esforzándose para no deber materias, por lo que transmitirles esta realidad puede ser difícil para los docentes.

Pero si alguien se tomó este asunto con liviandad es el profe mejicano Juan Ji Holguín, conocido en redes sociales como @profejuani, quien encontró una buena manera de anunciar los resultados finales de su curso a los chicos. Con su micrófono de estudio, auriculares y equipo de sonido, el joven profesor reversionó una canción de Grupo Ensamble con una letra para avisar a los desaprobados.

"Te comunico que estás reprobado, la materia no alcanzaste a pasar; ya nos tocará vernos en el extra, mejor no te agüites [no llores] y ponte a estudiar”, empieza la cumbia que ya es viral en TikTok y medios de comunicación.

Por supuesto que el mensaje incorporado a las melodías que este educador canta a sus estudiantes no es sólo informativo, sino que incluye algunas bromas: "Ya pasa, ni te preocupes; ojalá que no te pegue tu mamá".

Evidentemente conciente de cuáles son las distracciones usuales en adolescentes en la actualidad, el profe agregó también algunas líneas sobre la razón por la que los chicos podrían haber postergado sus obligaciones curriculares: "Reprobaste, ya ves ¿Para qué no entregas tus tareas? Reprobaste, pero bien que te veía conectado en el Fornite", entona, en clara alusión al popular videojuego en línea.

La viralización de la cumbia para los desaprobados llegó a tal punto que varios usuarios de redes sociales le pidieron a Juan crear una pieza dedicada a los que sí aprobaran la materia.

"Aprobaste la clase, muchas felicidades; pero tampoco es para tanto, pues estaba súper fácil. Jaja, no te creas estuvo bien, supongo. Ojalá de tí aprenda tu compa que reprobó" dedicó el docente a los que pasaron los exámenes.

