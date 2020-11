Viral: Dos perros son descubiertos destrozando almohadones en el acto

No todos los perros son aptos de quedarse solos en casa, al menos no por demasiado tiempo. Al menos eso pudo comprobar Julia, la propietaria de estos dos pequeños traviesos que, además de una anécdota para el recuerdo, le otorgaron un buen dolor de cabeza. Es que la joven había estado fuera de su hogar por varias horas debido a un turno doble que le tocó en el trabajo y se vio obligada a dejar a sus mascotas encerradas. Al regresar, se encontró con la caótica escena y dos caras de culpa.

Según aclaró Julia luego de que el video se viralizara en YouTube, los perros fueron adoptados tras un rescate en España y ahora viven con ella en su casa de Inglaterra. “Estar en un nuevo hogar no debe ser fácil, eso aunado al no saber el sufrimiento que pudieron haber tenido en su anterior hogar. Es por eso que no me molesta, al contrario, prefiero tomar un tiempo disponible para enseñarles a no portarse mal y que pueden ser felices”, explicó.