Discos, bandas, cuarentena y un desafío viral que ¡la rompe!

La cuarentena libera la imaginación y la creatividad a niveles insospechados. En las redes sociales, los challenges buscan combatir el aburrimiento que padecen miles de ciudadanos confinados, pero así como muchos de ellos requieren actividades al aire libre o factores complejos para su realización, también los hay “de interior”, desde la comodidad del hogar.

Entre los desafíos que recientemente surgieron a través de redes sociales como Instagram, Facebook y Tik Tok, hay uno que particularmente cautivó a varios usuarios por el ingenio creativo que requiere y el trabajo de composición.

Este nuevo challenge consiste en recrear portadas de discos famosos de bandas con los elementos que tengamos en casa. De esta manera aquellos que comparten la cuarentena con su familia, hijos, pareja o simplemente en soledad, se animaron a compartir tapas de álbumes como Definitely Maybe de Oasis o A Night at the Opera de Queen, los que viven con un bebé pudieron recrear la icónica portada de Nevermind.

Por supuesto hubo quienes fueron aún más ingeniosos y usaron para sus composiciones muñecos o diferentes elementos caseros para recrear Parklife de Blur, The Velvet Underground & Nico de The Velvet Underground, The Dark Side Of The Moon de Pink Floyd, entre otros.

Este desafío viral que se volvió mundial, fue idea del londinense Tom Browne, quien incluyó la consigna como parte de un quiz online y semanal que conduce.

Contanos: ¿qué disco te gustaría recrear con los elementos que hay en tu casa?