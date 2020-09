Video: Actuaba haciéndose el muerto y un perro se acercó para rescatarlo

La exhibición se desarrollaba con normalidad en la vía pública del pueblo. Cuando uno de los performers se dispuso a realizar su parte del espectáculo, el divertido suceso se ganó la atención de los presentes y, horas después, de usuarios de internet en todo el mundo.

El actor Numan Ertugrul Usunsoy se desplomó en el suelo simulando estar padeciendo mucho dolor. Segundos después, el perro irrumpió en la escena y empezó a lamerle la cara. "Me sentí muy feliz cuando sentí los besos del perro. Me conmovió mucho. Fue como un ángel que quiso ayudarme. Ha sido un momento muy emocional. No me lo esperaba", relató el artista.

Mirá el video.