Video: su marido no quería vacunarse y lo llevó atado con una soga

Una mujer obligó a su marido a vacunarse contra el COVID-19 y lo llevó atado con una cuerda a un centro de vacunación en Alagoas, al noroeste de Brasil. El insólito momento fue registrado por una persona que se encontraba en el lugar y luego lo subió a sus redes sociales.

En el video, publicado inicialmente en TikTok y viralizado en Twitter, se ve al hombre apresado por una cuerda que la mujer lleva en la mano para controlar que no se escape. "Un hombre amarrado para recibir la vacuna", escribió la autora del posteo.

Más allá de la gracia que pueda causar la filmación, muchos de los comentarios en las redes sociales tuvieron que ver con la discusión actual sobre la libertad a decidir si aplicarse o no las vacunas contra el virus pandémico. Por esto, el tema se dividió rápidamente entre dos bandos en apoyo a la mujer y a su pareja.

"Me parece absolutamente correcto. No viviría bajo el mismo techo con alguien a quien no le importa la vida", apuntó una de las que comentó la publicación en Twitter. En el bando contrario, alguien advirtió: "Nunca haría eso. Cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera. Estoy a favor de la vacuna, pero no obligo a nadie".

En otro frente del asunto, hubo quienes señalaron que la imagen sería mucho más polémica si fuese a la inversa, es decir, si el hombre hubiese atado a su esposa para obligarla a darse el antídoto. "Me gustaría ver vuestros comentarios si fuese al contrario", rescató alguien al respecto.

En fin, el video no dura lo suficiente para saber si el hombre terminó vacunado o no, y una de las dudas que surgen al respecto es si el personal de salud accedería a inmunizarlo siendo evidente que no es su voluntad. En fin, aunque en Brasil hay cerca de un 70% de la población inoculada con esquema completo, la vacunación no es obligatoria.