Video: se cansó de los pelotazos en la playa y les pinchó la pelota

En las últimas horas ganó gran protagonismo un video subido a Instagram, que muestra cómo una joven les pincha una pelota de fútbol a un grupo de chicos, que se encontraba jugando muy cerca de donde ella estaba. Ocurrió en una playa de la Costa Atlántica.

En la escena, grabada por una de las amigas de la protagonista, se puede escuchar el aplauso de las presentes, a modo de incentivo, para ponerle fin a la diversión playera de los dueños de la pelota.

Debido a las restricciones para viajar al exterior, cientos de argentinos se volcaron al turismo nacional en esta temporada de verano, siendo la costa uno de los destinos más elegidos.

La ocupación es casi plena en los principales balnearios y esto se ha visto reflejado en la población de las playas, pese a seguir en pandemia.

El debate en redes sociales

"El verdadero qué mujer", describió la titular de la cuenta de IG sobre el video, que no tardó en migrar a otras plataformas.

Pero en donde mayor debate se generó -como suele suceder-, fue en Twitter.

"-Milis: me voy a mardel para alejarme de la gente tóxica y despejar malas vibras. -La mili más copada", fue el pie del tuit que se llenó de voces a favor y en contra, en tan solo minutos.

Si bien hay quienes salieron a respaldar a la chica, quien intentaba descansar en la playa, hubo usuarios que repudiaron la actitud y hasta planearon otras respuestas a este acto.

"La indignación q me genera este video, sabes cómo le saco el celular y se lo tiro al medio del agua. No me divierto yo, vos tampoco", escribió un joven, al tiempo que otros la trataron de intolerante.