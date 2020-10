Viral: Un repartidor de correo tuvo el peor día de trabajo posible y una cámara de vigilancia lo registró

Tener un mal día en el trabajo no es nada del otro mundo. Hay días que no nos levantamos de ánimo o que las cosas simplemente no salen como esperábamos. Sin embargo, algunas veces la falta de suerte es tal que uno puede llegar a preguntarse por qué salió de la cama en la mañana. Este parece el caso de este repartidor de encomiendas al que le tocó turno laboral en un día lluvioso, o al menos eso podría intuirse por los resbalones que sufrió el pobre hombre cuando se acercaba a la puerta para dejar los paquetes.

Como se puede ver en la filmación tomada por la cámara de vigilancia, el dolor le impidió al repartidor continuar con su tarea, y debió tenderse por unos segundos en el piso para recuperarse tomándose una pierna. Acto seguido, se incorporó para recoger algunos paquetes y continuar, pero volvió a resbalarse en el escalón de entrada. Esta vez, una mujer le preguntó si se encontraba bien, a lo que respondió que sí un tanto resignado.