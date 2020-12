Filman incidente racista en un autobús de España: "que se levante la negra"

Una unidad de transporte público de la localidad española de Arrecife, en Lanzarote, fue escenario de una incómoda situación de disputa entre dos mujeres. Al parecer, una de ellas, que en el video se ve parada y con atuendo negro, quería que la mujer sentada en uno de los asientos se lo cediera. Sin embargo, la forma de pedírselo no fue la mejor y sus expresiones empezaron a generar incomodidad en la aludida y en el resto de los pasajeros y pasajeras del autobús.

Como se puede ver en el video, que ya es viral en redes sociales, la señora de pie se refería a la sentada apelando a su color de piel; "que se levante la negra, he dicho". A pesar de los reiterados pedidos de una tercera pasajera que le pedía respeto en el trato, la agresora se defendía argumentando: “¿Es negra, no? Que se levante la negra, es lo que he dicho”.

Tras varios minutos en que no cesó con los insultos racistas y amenazó con llamar a las autoridades, el resto de las personas que viajaban empezaron a aplaudir y cantar para que la señora abandonara el vehículo.

Mirá el video: