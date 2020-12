El papelón viral del abogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, en el juicio por fraude electoral

La demanda presentada por el ex presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, en la que denuncia presunto fraude electoral en algunos estados clave, parece ser la estrategia con la que el político espera dar batalla ante la derrota que ubica a Joe Biden como el próximo primer mandatario de ese país. En esta disputa legal, el referente republicano cuenta con la representación de Rudolph Giuliani, entre otros letrados que conforman su equipo de litigio.

Durante una audiencia pública que forma parte del proceso en que Trump espera convencer a los legisladores de Michigan sobre el presunto "robo de la elección", el periodista Ryan J. Relly, del Huffington Post, notó un bizarro detalle que tuvo lugar mientras Giuliani tenía la palabra.

Como se puede ver en el video que el reportero subió a Twitter y que ya recorre las redes sociales en todo el mundo, el ex alcalde de Nueva York y ahora abogado personal del ex presidente sufrió un pequeño descuido estomacal durante su discurso. La mirada de la abogada que estaba sentada a su lado lo dice todo. Según afirmó Relly en la misma publicación que se viralizó, el video no está editado.